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擱淺恆春革龜解剖出爐 腹內纏425公分魚線活活餓死

中央社／ 高雄13日電
1隻革龜7月在恆春萬里桐擱淺，經搶救不治，海保署今天公布解剖結果，革龜死因是壞死性腸炎，胃內無食物，腸道內有總長達425公分魚線，造成下消化道打摺、扭轉無法正常進食。圖／海保署提供
1隻革龜7月在恆春萬里桐擱淺，經搶救不治，海保署今天公布解剖結果，革龜死因是壞死性腸炎，胃內無食物，腸道內有總長達425公分魚線，造成下消化道打摺、扭轉無法正常進食。圖／海保署提供

1隻革龜7月在恆春萬里桐擱淺，經搶救不治，海保署今天公布解剖結果，革龜死因是壞死性腸炎，胃內無食物，腸道內有總長達425公分魚線，造成下消化道打摺、扭轉無法正常進食。

海洋委員會海洋保育署表示，這隻革龜背甲曲線長115.5公分、體重130公斤，7月4日在屏東萬里桐擱淺經救傷收容，不幸在7月5日死亡，海保救援網團隊解剖後發現，死亡革龜腸道內有2條總長達425公分的魚線。

病理報告顯示，海龜死亡原因是壞死性腸炎，造成急性敗血症；推測革龜為誤食魚線，導致消化道病變，多日無法進食因而虛弱死亡。

海保署今天透過新聞稿說明，死亡革龜經解剖確認是未成熟公革龜；解剖也發現從食道到胃都沒有食物，但消化道有不正常扭曲現象，再經X光照射，發現在接近消化道末端有金屬物質。

革龜腸道總長有666公分，其體內有一魚線，由胃至大腸貫穿腸道；魚線已存在一段時間，隨著腸胃蠕動嵌入腸道黏膜面，導致腸道黏膜面潮紅出血及水腫，無法進行消化吸收功能，長期未進食，體內多處脂肪漿液性萎縮。

海保署提醒，漁民作業或民眾進行垂釣活動時，應將魚線收妥不隨意丟棄，廢棄魚線可能因附著生物，容易導致海龜誤食，對海龜造成不可逆傷害，且當海龜死亡屍體腐敗後，魚線仍然會對其他海洋生物造成傷害。

海保署也呼籲，若民眾發現擱淺或須救援的海龜，應趕快撥打海巡「118」專線或通知所在縣市海洋保育主管單位；儘可能提供詳細發現地點、時間及描述動物狀況，才能讓海保救援團隊最短時間趕抵，協助海龜更有機會平安健康重回大海。

海龜 團隊 萬里 屏東

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