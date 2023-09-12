澎湖海淡廠出水足水質讚 陳建仁：看好澎湖發展
行政院長陳建仁今天視察馬公6000噸海水淡化廠時，肯定水公司如期穩定供水，讓居民與遊客都能喝到好水，自己也喝了1大杯，盛讚海淡水水質好，澎湖發展看好。
陳建仁今天在經濟部長王美花、水利署副署長黃宏莆、澎湖縣長陳光復等人陪同下，前往海水淡化廠視察，並聽取自來水公司董事長李嘉榮簡報「離島地區供水改善計畫第二期計畫」。
李嘉榮表示，台水斥資新台幣5億元興建馬公第二海淡廠二期工程，經4年多努力，圓滿完工，馬公第一海淡廠每日原可供水1萬噸，加上第二海淡廠一期工程每日可供水4000噸、二期工程每日可供6000噸，再配合現有湖庫及地下水每天約供水1萬1350噸，以及望安海淡廠每日400噸、西嶼海淡廠每日750噸，可穩定供給澎湖地區每天3萬2500噸的水量。
此外，台水更致力於降低使用地下水每天約2000噸，民國113年底吉貝600噸海淡廠、七美900噸海淡廠也將順利上線，達成政府照顧離島居民，以及保護珍貴水資源目標。
107年底蔡總統視察馬公海淡廠時，縣長陳光復提到馬公地區加入第二海淡廠一期工程4000噸海淡廠，仍難以應付日益增加的用水需求，因此蔡總統特別指示增建6000噸海淡廠。
陳建仁視察時強調應提早防範澎湖地區水庫蓄水量受極端氣候影響，保護地下水避免鹽化危機，以維永續發展，政府承諾澎湖縣民的重大建設，一定全力推動。
李嘉榮表示，澎湖地區年降雨量少，水庫蓄水量小，蒸發量大，部分地下水井又有鹽化現象，水資源相對缺乏，加上觀光業是澎湖地區重要產業，尤其每年到觀光旺季，大量遊客湧入，穩定量足的自來水供應對澎湖民生需求及觀光發展十分重要。
王美花表示，現階段海水淡化廠所供應的海淡水，每度的成本在55元，未來除供應基本民生用水外，對於產業使用超過用水的付費等問題，經濟部會再進行討論。
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