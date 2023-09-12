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屏東潮州國宅街遭占用 耗時逾30年終貫通

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣潮州鎮三共里國宅街遭占用阻礙交通，如血栓不順暢，鎮公所與地方民代合作，歷經公有地撥用、移除占用樹木、重新鋪設道路，耗時逾30年終貫通。圖／潮州鎮公所提供
屏東縣潮州鎮三共里國宅街遭占用阻礙交通，如血栓不順暢，鎮公所與地方民代合作，歷經公有地撥用、移除占用樹木、重新鋪設道路，耗時逾30年終貫通。圖／潮州鎮公所提供

潮州都市計畫於1976年針對鎮內未規畫的細部道路進行盤整，三共里國宅街路段被歸類為道路用地，路面卻長期被附近居民占用種植花草，造成道路縮減用路人出入不便，鎮公所與地方民代屢獲民眾陳情，歷經公有地撥用、道路占用障礙排除後，總長約50公尺的國宅街於30年後終貫通，鎮民歡呼，「馬路煥然一新，道路更寬闊！」

現任鎮代表廖進源自1987年擔任三共里長，他說，國宅街位處偏僻，當時都是農用，1988年市地重劃後進行公共設施重整，但有些里民長久以來使用住家附近土地種植花草樹木，已成習慣卻不知道行為已經占用公有地，待都市發展大樓林立，占用行為讓道路僅剩3分之1，造成其他住戶、用路人不便。

鎮公所表示，潮州鎮有許多土地被占用，造成道路寬度未依照都市計畫內容開闢，此次開通的國宅街是典型的「道路瓶頸點」，該路段屬公有產權，歷經公有地撥用、移除占用樹木、重新鋪設道路，終於在今年貫通國宅街南北向，順暢振昇路到瑞昌街，還路於民。

鎮公所主秘王建元指出，「道路瓶頸點」成因為地籍混亂，為公、私所有權混雜處，鎮內經都市計畫第2次通盤檢討後找出20多處，目前已經排除6處，「最耗時是前置準備」，包含釐清地籍分界、民眾溝通等，「排除占用像是打通都市血栓，放著不處理，城市會中風」，排除後不僅有利於交通，更有益於吸引投資，讓城市得以順利發展。

屏東縣潮州鎮三共里國宅街遭占用阻礙交通，如血栓不順暢，鎮公所與地方民代合作，歷經公有地撥用、移除占用樹木、重新鋪設道路，耗時逾30年終貫通。圖／潮州鎮公所提供
屏東縣潮州鎮三共里國宅街遭占用阻礙交通，如血栓不順暢，鎮公所與地方民代合作，歷經公有地撥用、移除占用樹木、重新鋪設道路，耗時逾30年終貫通。圖／潮州鎮公所提供
屏東縣潮州鎮三共里國宅街遭占用阻礙交通，如血栓不順暢，鎮公所與地方民代合作，歷經公有地撥用、移除占用樹木、重新鋪設道路，耗時逾30年終貫通。圖／潮州鎮公所提供
屏東縣潮州鎮三共里國宅街遭占用阻礙交通，如血栓不順暢，鎮公所與地方民代合作，歷經公有地撥用、移除占用樹木、重新鋪設道路，耗時逾30年終貫通。圖／潮州鎮公所提供
屏東縣潮州鎮三共里國宅街遭占用阻礙交通，如血栓不順暢，鎮公所與地方民代合作，歷經公有地撥用、移除占用樹木、重新鋪設道路，耗時逾30年終貫通。圖／潮州鎮公所提供
屏東縣潮州鎮三共里國宅街遭占用阻礙交通，如血栓不順暢，鎮公所與地方民代合作，歷經公有地撥用、移除占用樹木、重新鋪設道路，耗時逾30年終貫通。圖／潮州鎮公所提供

國宅 都市計畫

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