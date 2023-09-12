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基泰大直案高雄有前例！7戶受災拆除還在「等重建」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
高雄自強一路建築工地滲水、滲砂，造成周邊住宅塌陷，有７戶被判定為「危樓」拆除。記者張議晨／攝影
高雄自強一路建築工地滲水、滲砂，造成周邊住宅塌陷，有７戶被判定為「危樓」拆除。記者張議晨／攝影

台北市建案「基泰大直」發生工安事故，造成周邊住戶受損，與去年高雄前金區自強一路83巷一處大樓工地雷同，該建案周邊7戶透天戶被列危樓拆除，如今一年過去，住戶仍在等候重建，建商粗估重建及建案損失至少兩億，該建案已由其他建設公司接手，但強調住戶重建會負責到底，不會閃躲。

自強一路坍塌的工地預計興建15樓高住宅，去年3月22日工地曾發生塌陷意外，經建商緊急搶救後復工，8月14日同一地點出現滲水滲砂，造成路面塌陷，自強一路、自強一路83巷共有7戶受災，建物傾斜結構受損，被判定為危樓拆除。

當時高雄市政府要求建案工地停工，建案停擺超過半年，直到今年中才開始復工，至於已被拆除的7戶，其中6戶與建商達成和解，將交由出事的建設公司郭姓負責人原址重建，預估興建4至5樓透天，建照已在今年由市府核准通過。

至於未和解的一戶，則採原地自建，重建經費取自建商的1千多萬元提存金，不過，事發至今1年，受災住戶仍在外租屋，有受災住戶在傷心地掛布條，向市長陳其邁喊話「我家被拆了，我們什麼時候才能回家」，醒目標語引側目。

面對破損家園，還不知何時才能完成重建，近日傳有住戶組成自救會，跟出包建設公司要求租金補償，還有住戶與未和解戶相比，認為至少可以及早拿到提存金，錢先到手比較安心。

有住戶無奈說，基泰大直類比，同樣受災，至少基泰建設為上市公司，保障比小型建商多了點，以車禍形容「同樣車禍，寧可被進口車撞也不要被國產車撞，至少保障還較安心」。

郭姓建商表示，租金補貼採分段給，現在以重建為優先，他因工地坍塌加上重建，粗估要損失兩億，目前建案已由其他建設公司接手，轉售總價會用來賠償給受災住戶，至於積欠的租金，重建完成後該給的絕對會給，不會拖欠一毛錢。

郭姓建商說，六戶和解戶重建經費粗估6000萬元，但重建得要等建案大底完成，才能展開受災戶的重建工作，避免兩邊同時開挖又造成損害，他有跟受災戶保證，2年內可以完工還給他們家園。

高雄自強一路建築工地去年8月因工地滲水、滲砂，造成周邊住宅塌陷，目前受災戶完成拆除，原建案已經復工，但何時重返家園，成為受災戶最關心的一點。記者張議晨/攝影
高雄自強一路建築工地去年8月因工地滲水、滲砂，造成周邊住宅塌陷，目前受災戶完成拆除，原建案已經復工，但何時重返家園，成為受災戶最關心的一點。記者張議晨/攝影
高雄市自強一路一處建案工地因施工造成路塌，七棟透天被列為危樓，市府工務局派怪手支撐，避免災情擴大。記者張議晨/攝影
高雄市自強一路一處建案工地因施工造成路塌，七棟透天被列為危樓，市府工務局派怪手支撐，避免災情擴大。記者張議晨/攝影

大直 透天 車禍

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