恆春中元搶孤賽又「復活」了 祈福友誼賽10/1熱力登場

屏東恆春中元搶孤是留傳百年的宗教民俗活動，已形成「北頭城、南恆春」分庭抗禮態勢，早宜蘭頭城半個月開賽的恆春搶孤，今年因蘇拉颱風過境取消，鎮公所為不讓選手留下遺憾，邀民間團體接辦友誼賽；恆春福德祠主委擲筊請示土地公，擇定中秋連假第3天的10月1日舉辦祈福友誼賽，也是交棒鎮公所17年後首度復辦。

恆春中元搶孤歷史可回溯到清末，早期城內富裕人家中元普度後將祭品施捨貧寒人家，因爭搶常發生鬥毆或踩傷，光緒5年改以攀爬牛油柱取得祭品，3年一科，由恆春郡福德祠爐主輪辦，日治時代被禁，1973年復辦，1995年後每年辦，地點都在福德祠周邊，2003年遷至東門城外，傳統4根柱，2005年鎮公所承辦並結合文化觀光，隔年由4支棚柱增至36支，以攀爬棚柱的閩南語「豎」，音譯取名「豎孤棚」。

恆春中元搶孤民俗競技活動，每隊8人，第一階段以疊羅漢方式清除棚柱牛油，第二階段由攻旗手以綁布條方式攀爬，登頂搶下順風旗，汗水和牛油齊飛和選手滑落的刺激畫面，已成為地方年度文化觀光盛事；因東門城外孤棚設施緊鄰古城牆違反文資法被要求拆遷，最後一場賽事因颱風取消，鎮長尤史經廣邀民間團體接辦友誼賽，並向文化部爭取以縮小孤棚量體方式留在原址。

恆春福德祠是恆春古城的地方守護神，也是搶孤最早的主辦單位，管委會主委吳澄豪日前擲筊請示，擇定10月1日搭配土地公中秋聖誕系列活動，下午1時在東門廣場舉辦祈福友誼賽方式，為炒熱活動氣氛安排舞台表演和市集，晚上廟前廣場有平安宴和歌舞表演晚會，主委和鎮長將發放經土地公加持的250分限量太陽能「發財燈」，祈願民眾財運一路亨通。