透地雷達找天坑 民代籲擴大範圍

颱風豪雨後道路常出現天坑，高雄市仁武區日前出現2處坑洞，威脅行車及居民安全，市府與廠商合作引進「透地雷達」偵測地下涵管破損即開挖修復，近期重新刨鋪楠梓朝明路前，即以透地雷達發現8處孔洞，修補後再行道路刨鋪。

議員認為去年至今檢測路段太少，範圍應再擴大，尤其老舊社區巷道重鋪前應先掃一次，避免又出現塌陷，影響用路人生命安全也勞民傷財。

高雄副市長林欽榮說，工務局、水利局去年合作執行透地雷達檢測，找出隱藏地下孔洞先行修補，再進場刨鋪，1年約編2千萬元經費，刨鋪作業以「預防為先」，明年預估會再增加。

颱風接連過境，高雄市鳳山、仁武等地日前發生多起路面塌陷，車輛陷進坑洞動彈不得，前鎮區廣西路昨也發生道路塌陷，經查多數是地下管線破損漏水、淘空地基。

高市府前年引進透地雷達，昨起3天執行楠梓區朝明路刨鋪，以透地雷達揪出8處孔洞，3處有致災之虞，已分由道工處與水利局完成修補。

高市議員李雅芬表示，運用透地雷達偵測道路地下孔洞去年做120公里、今年僅86公里，實在太少，建議未來範圍應再擴大，且老舊社區巷道重鋪前，最好都用透雷先掃一次。

李雅芬說，尤其楠梓區建設正值發展，堪稱「重中之中」，但高雄大學平時沒重車出入也出現道路塌陷，其他很多路基也淘空嚴重，若能運用透雷掃描，「預防勝於治療」。

議員李柏毅也說，透地雷達如人體超音波，能讓地下孔洞無所遁形，填補後再刨鋪，可延長道路壽命，他支持增加道路檢測經費。

林欽榮說，透地雷達檢測發現距地表30公分以內淺層致災性孔洞，可即時修復回填；距地表30公分以上孔洞，由工務局定期追蹤，此作法可大幅降低未來道路新鋪後再淘空機率。

「沒有人可以說沒有天坑！」林欽榮強調，一定會盡量降低地下坑洞，尤其楠梓正值發展，車流漸增加，亦將進行鐵路地下化，市府刨鋪作業前一定作好預防。