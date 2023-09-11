瘋台灣來屏東！周春米率團赴日交流 行銷屏東山海美景

屏東縣長周春米今天率團赴日城市交流及推廣觀光，包括縣內五大觀光協會理事長及旅宿業者近30人，強力在日本推銷屏東。周春米強調，屏東山海旅遊資源豐富，縣府也持續開發文化觀光景點，增添旅遊魅力，「瘋台灣，一定要來屏東」！

周春米此行率交通旅遊處、教育處、傳播暨國際事務處等縣府團隊及縣內觀光旅宿業者至日本東京、九州地區交流參訪，將拜訪足立區役所、鹿兒島縣廳、日本航空、參加觀光推介會等，5天鐵人式行程為屏東拓展日本市場。

今天飛抵日本後，周春米立即拜會駐日代表謝長廷，並致贈屏東世界金牌巧克力、東港出產的烏魚子、煎餅等。周春米說，屏東近年有不少新興文化景點，歡迎謝長廷回台灣時來屏東走走，看看屏東的改變。她同時邀請謝長廷代表出席當晚在日本東京辦理的屏東觀光旅遊推介會，為屏東助陣。

這場「素敵な台湾の屏東を旅する，瘋台灣來屏東！」觀光推介會暨交流餐會，包括屏東客運董事長郭子義、屏東縣觀光協會理事長鄭宜芳、屏東縣恆春半島觀光產業聯盟理事長林榮欽、大鵬灣聯盟理事長許裕麟、屏東創生聯盟理事長郭宥婕、雄獅集團總經理李正聰等人都到場，與日本旅遊業者、媒體面對面交流，透過觀光旅遊資訊簡介及國際旅客團體旅遊補助優惠，強力推廣屏東旅遊。

晚間推介會由屏東「希望合唱團」帶來傳統古謠組曲，周春米和謝長廷與合唱團員一起牽手圍舞，帶起全場高潮。會中並邀請作家一青妙分享屏東經驗，加深各界印象。

周春米強調，屏東是台灣國境之南，最遠卻也最精彩，除了山海風光外，原民與客家文化、宗廟特色及美食小吃，對於海外遊客都是無法抗拒的吸引力，近年縣府還開發勝利星村、屏菸1936文化基地、落山風風景區、看海美術館等新興的文化景點，都極具觀光潛力，歡迎日本朋友來屏東體驗。

交通旅遊處也將帶領觀光旅宿業者與日方旅行社、航空公司接洽，例如日本規模最大的旅行社JTB日本交通公社、雄獅旅遊東京公司和KKDAY日本分公司等業界代表及媒體，說明屏東旅遊優惠方案，希望雙方業者討論評估串連完整服務鏈，增強旅客互訪意願與熱度，開啟日後更多合作契機，持續推動台日觀光交流。