2個月僅開7天！颱風連續降雨北大武山路塌封到9月21日

今年7月下旬過後，接連受颱風杜蘇芮、卡努、蘇拉與西南氣流挾帶連續降雨影響，北大武山步道近2個月僅開放7天，其餘都封閉，原訂今天9月11日開放，但因山區受連續降雨影響，步道0.51公里、7.51公里處崩塌，林業及自然保育署屏東分署表示，暫停開放到9月21日。

林業署屏東分署表示，北大武山步道受山區連續降雨影響，步道0.51公里及7.51公里崩塌，已請廠商處理中，預估暫停開放至112年9月21日。

7月下旬過後颱風、加上西南氣流雨勢影響，北大武山在7月25日到7月31因杜蘇芮颱風封閉，8月2到22日受到卡努颱風與西南氣流雨勢影響封閉。8月29日到9月21日因蘇拉颱風、大雨影響，災後整備期持續封閉，近兩個月，步道僅開放7天。

北大武山檜谷山莊管理員吳德發昨天在「農業部林業及自然保育署屏東分署北大武山資訊站」粉絲專頁發文提醒，颱風相連到天邊，風風雨雨又相連，北大武山步道經不起這樣折騰，路塌、水斷。

吳德發昨發文說，跟夥伴們幾天搶修，原本已經通報屏東分署步道通暢，水源復水，11日開通應沒問題，沒想到登頂巡查又發現大崩塌，這下的不只是雨，下的是悲傷！0.51公里可是清完又崩，沒1天安歇；這雨不停，落石不止，7.51公里更是整個步道下陷兩米，基於安全考量，封閉步道到21號絕對是最不得已但是最明智的決定。

吳德發說，感謝山神，總在每天完工之後才下起大雨，總在離開工作崗位之後才開始落石；感謝老天爺善待誠懇完成任務之每一個人。風會靜，雨會停，風雨中的考驗是錦衣夜行。

吳德發提醒，登山跟拍照一樣，有時候要快，有時候要等待，此時此刻，請耐心等待！等待天晴人安寧；西大武山的雨量計無法完全體現北大武山的雨量。日湯真山不受影響，小心行走，注意安全。