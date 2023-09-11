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高雄港推動無紙化領櫃作業 鴻明公司首家採用

中央社／ 高雄11日電

台灣港務公司與關貿網路公司以區塊鏈技術，共同開發建置「重櫃提領無紙化作業系統」。陽明海運子公司鴻明船舶貨物裝卸承攬公司，是首家採用此作業的碼頭業者。

港務公司表示，鴻明公司是高雄港自營120、121號碼頭外，首家運用此系統的碼頭業者。區塊鏈技術紀錄領櫃資訊系統具不可竄改、透明性及智能合約等特性，報關業者可直接在系統辦理銷艙（換領櫃單）。

港務公司今天透過新聞稿指出，透過此系統，保安警察無須至櫃場辦理落地檢查作業，拖車司機可經由系統傳送領櫃資訊於註冊認證的手機APP提領貨櫃，無須經由紙本領櫃單的傳遞及保管執行領櫃作業，大幅減少作業時間，提升領櫃效率。

港務公司自民國107年12月與關貿公司簽署合作備忘錄，歷經2年需求訪談、規劃、上線等，至110年開發完成，也在高雄港自營的120、121號碼頭上線使用。

港務公司表示，鴻明公司曾在先前的「重櫃提領無紙化作業系統」觀摩會表達高度興趣，關貿公司持續就鴻明公司的需求客製化設計，已為鴻明公司完成轉口、轉運領櫃的數位化、無紙化作業。

陽明海運在官網發布資訊表示，這項服務預估每年可減少逾2萬張A4紙。未來更計劃將這項服務擴展至進口業務，預計每年能進一步減少使用超過9萬張A4紙。

港務公司指出，提領無紙化系統成果已為台灣港口櫃場作業智慧化創造嶄新的里程碑，期待其它高雄港碼頭業者踴躍參與櫃場作業數位化轉型，共同打造現代智慧化的港口。

碼頭 高雄港 區塊鏈技術

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