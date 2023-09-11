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屏東山區連日大雨 北大武山步道崩暫停開放至9月21日

中央社／ 屏東縣11日電

北大武山步道日前因颱風海葵掃過，有土石崩落風險，封閉至10日，原訂今天開放，未料因連日大雨，步道0.51k及7.51k崩塌，林業署屏東分署今天表示，暫停開放至21日。

依中央氣象局資料，11日午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，屏東山區有局部大雨或豪雨機率，已針對部分山區發布豪雨特報。

農業部林業及自然保育署屏東分署今天發布訊息指出，受降雨影響，造成北大武山步道0.51k及7.51k崩塌，由配合廠商處理中，步道及山屋暫停開放延至21日。

另外，呼籲民眾注意山區天候不穩定，短時大量雨水易造成山區土石含水量高有崩塌之虞，進入山區活動前務必查詢氣象資料，並隨時注意環境狀況。

屏東 崩塌 北大武山

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