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高雄首創移動式歌仔戲院 「神俠怪貓傳」演至13日

中央社／ 高雄11日電

高雄首創移動式歌仔戲院，「2023歌仔戲移動式戲院-連台本戲大匯演第一季」已近尾聲，至13日每天晚上7時30分，明華園天字團演出正港內台戲「神俠怪貓傳」。

高雄市政府與民間合力促成了全台首創移動式歌仔戲院，由緣龍影視文化事業執行長江明龍總策劃的歌仔戲「現代內台戲」，特選繡花園戲劇團、鶯藝歌劇團及明華園天字戲劇團等南部歌仔戲3大天團，共演出15場新創的連續劇大戲。

文化局透過新聞稿指出，2023歌仔戲移動式戲院自8月底起，在高雄文化中心圓形廣場演出。每天呈現不同風格的歌仔戲內台時期經典劇目，目的就是為觀眾帶來一場接一場好戲，讓歌仔戲再回到民眾休閒娛樂的選項。

根據文化局統計，截至10日，歌仔戲連台本戲入場觀眾已逾1萬人次。市長陳其邁市長特別感謝大家共同對城市文化藝術無私的付出，不但讓人見到台灣歌劇-歌仔戲的華麗轉身、再現風華，也讓全世界看到台灣藝文能量。

「2023歌仔戲移動式戲院-連台本戲大匯演第一季」好戲連台表演至13日，文化局指出，「神俠怪貓傳」一集比一集厲害，劇情精彩又趣味，歡迎全台灣劇迷把握機會到高雄共襄盛舉，一起參與此台灣傳統戲曲文化盛事。

歌仔戲 文化局 明華園

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