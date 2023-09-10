聽新聞
test
0:00 / 0:00
萬丹農村派對回歸社區 屏南立委參選人徐富癸到場鞏固地方盤
屏東縣萬丹鄉崙頂社區今於地方信仰中心之一的協元寺舉辦「農村派對」活動，有別去年聯合各社區於萬丹公園辦理，今年回歸社區，由木工產業二代青年帶領民眾體驗木作鑰匙圈DIY，而民進黨屏東縣立委第2選區提名參選人徐富癸也到場，由議員許展維、前代表會主席簡天屏等人陪同鞏固地方盤。
崙頂社區曾有數10家板凳、砧板工廠，近年逐漸式微，而社區內木工產業二代青年為推廣地方特產，今於活動現場帶領民眾拿著砂紙細細打磨，將砧板木塊變為文創吊飾，另提供萬丹名產紅豆剉冰讓鄉親消消暑、展示農產品等活動。城鄉發展處表示，盼未來能在固定時間辦理，塑造出歲時節慶感。
民進黨屏南立委參選人徐富癸，上個月獲民進黨提名，但因起步慢，為了鞏固地方票源，他近期勤跑基層，今上午到崙頂社區協元寺參拜後，於現場致詞時讚揚崙頂社區的社區營造十分成功，地方的木椅、木凳等產品在「社區產業博覽會」上吸引民眾目光，承諾未來若能順利當選，將協助社區爭取各項經費及計畫，讓地方產業能蓬勃發展。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言