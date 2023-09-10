萬丹農村派對回歸社區 屏南立委參選人徐富癸到場鞏固地方盤

屏東縣萬丹鄉崙頂社區今於地方信仰中心之一的協元寺舉辦「農村派對」活動，有別去年聯合各社區於萬丹公園辦理，今年回歸社區，由木工產業二代青年帶領民眾體驗木作鑰匙圈DIY，而民進黨屏東縣立委第2選區提名參選人徐富癸也到場，由議員許展維、前代表會主席簡天屏等人陪同鞏固地方盤。

崙頂社區曾有數10家板凳、砧板工廠，近年逐漸式微，而社區內木工產業二代青年為推廣地方特產，今於活動現場帶領民眾拿著砂紙細細打磨，將砧板木塊變為文創吊飾，另提供萬丹名產紅豆剉冰讓鄉親消消暑、展示農產品等活動。城鄉發展處表示，盼未來能在固定時間辦理，塑造出歲時節慶感。