客語社區規劃員培力 回歸生活讓客語時時聽得到

客家委員會今天在美濃舉辦「客語社區規劃員培力工作坊」南部場，副主委周江杰說，推動客語發展持續進化，客語保存要回歸生活社區，「文化是慢慢耕耘的，無法速成」。

周江杰致詞時說，推動客語發展的方式正在進化中，客語要能夠回歸生活，如果在生活中無法聽到客語，這個語言是失去活力的，是無法流傳下去的；他也代表主任委員楊長鎮感謝在場與會者持續投入客語社區營造。

「過去的演講比賽往往是上台背誦稿子，但現在的演講比賽融入多種元素，就是希望能更加生活化」，周江杰說，客委會致力建立並營造講客語環境，讓客語真正落實在社區當中，讓生活中隨處都能聽到客語。

周江杰強調，客家話要流傳下去，除了家庭和學校之外，社區也是很重要面向；客委會相當重視客語的社區營造，雖然母語傳承首先來自家庭，但當家庭傳承能力式微，就必須要透過學校和社區共同大力推動。

台東大學華語文學系副教授蘇鳳蘭分享自身經驗，她說，從小家中主要語言是日語和福佬話，在上學前完全不會華語，後來到國外讀書、任教又都使用英文，回到台灣也經歷把自己的語言找回來的過程，「不講客語當然也能生活，但只有透過日常生活去使用，這個語言才能源遠流長。」

客語社區營造「以客語為中心」，工作坊集中於營造客語環境及客語意識的提升，以「開創客語機會」、「增進客語學習與使用意願方法與討論」為題，刺激社區增進客語能力和擴展使用機會，並增加客語學習、使用和傳承的意願，齊心努力打造更為優質的講客語環境。

「客語社區規劃員培力工作坊」學員是本年度來自全台各地客語社區營造計畫團隊，透過培力工作坊分享目前計畫執行進展，以及期間遇到的挑戰、問題解決方式與相關資源共享等，並由投入客語復振經驗豐富的講師群，以深入淺出方式提供語言推展與深化概念及相關做法，參與成員經由分組方式進行研習與交流討論。