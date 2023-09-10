快訊

嘉義割「侯」戰！賴上午授旗 侯下午回防 藍綠巷戰 車程不到10分鐘

拜登訪越前夕 紐時披露越南無視美國制裁計畫秘密向俄採購武器

桌球亞錦賽／4強不敵奧運金牌馬龍 林昀儒男單奪銅

國境之南「極點慢旅」今開跑 260名車友慢遊恆春半島

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
「台灣燈塔─極點慢旅」今從屏東鵝鑾鼻燈塔站出發，260名車友集結慢遊恆春半島人文和生態之美。圖／鵬管處提供
「台灣燈塔─極點慢旅」今從屏東鵝鑾鼻燈塔站出發，260名車友集結慢遊恆春半島人文和生態之美。圖／鵬管處提供

大鵬灣國家風景區管理處於今舉辦「極點慢旅-極南點鵝鑾鼻燈塔自行車活動」，260名車友於鵝鑾鼻公園開跑，以單車漫遊方式探索恆春半島；處長許主龍表示，此次活動為「台灣燈塔 · Light up Taiwan 極點慢旅」系列活動之一，從極南點的鵝鑾鼻公園出發，沿途可欣賞地方特色景點，串連20家以上的屏東觀光圈產業鏈，以打卡消費集點的方式，讓民眾悠遊探索恆春半島。

許主龍指出，「台灣燈塔 · Light up Taiwan 極點慢旅」系列活動是以台灣4個極點的燈塔為主題的自行車活動，此次活動從極南點「鵝鑾鼻公園」出發，沿途經過龍磐公園、水蛙窟大草原、風吹砂等屏東知名景點，並串聯史詩級大劇「斯卡羅」拍攝場景，如出火特別景觀區、保力保安宮、墾丁大灣萬應公祠等。

他說，為了提供更完善多元的體驗，活動也結合在地住宿業，車友於活動前一晚入住縣內合法的飯店、民宿，即可憑收據獲得住宿補貼500元，另提供自行車、電輔車租借服務與300元的租賃補助費用，若是搭乘兩鐵列車，還可憑兩鐵車票及人車合影照片兌換「休閒郵差小包」。

由台灣第一名女性單車YouTuber「Linda愛打卡打掐」擔任此次活動主持，她說，透過這次的騎乘又更認識恆春半島，觀賞創立近10年的墾丁國小鼓隊「極太鼓」表演，直呼「好過癮！」

「台灣燈塔─極點慢旅」今從屏東鵝鑾鼻燈塔站出發，260名車友集結慢遊恆春半島人文和生態之美。圖／鵬管處提供
「台灣燈塔─極點慢旅」今從屏東鵝鑾鼻燈塔站出發，260名車友集結慢遊恆春半島人文和生態之美。圖／鵬管處提供
「台灣燈塔─極點慢旅」今從屏東鵝鑾鼻燈塔站出發，260名車友集結慢遊恆春半島人文和生態之美。圖／鵬管處提供
「台灣燈塔─極點慢旅」今從屏東鵝鑾鼻燈塔站出發，260名車友集結慢遊恆春半島人文和生態之美。圖／鵬管處提供
「台灣燈塔─極點慢旅」今從屏東鵝鑾鼻燈塔站出發，260名車友集結慢遊恆春半島人文和生態之美。圖／鵬管處提供
「台灣燈塔─極點慢旅」今從屏東鵝鑾鼻燈塔站出發，260名車友集結慢遊恆春半島人文和生態之美。圖／鵬管處提供

燈塔 自行車 恆春

延伸閱讀

低壓帶影響天氣不穩定 11日起雨勢減緩

日本新潟還能這樣玩！車站銜接自行車觀光深度暢遊

墾丁「空中觀光」首航大雨攪局 屏縣府：看好市場會續推

降雨再撐2天！下周各地恢復多雲到晴 好天氣可維持一周

相關新聞

憂造價逾4億前鎮船員會館恐淪養蚊館 高雄區漁會：願給好折扣

高雄前鎮漁港改建獲中央81億元補助，引發獨厚高雄非議，現造價4億多元的多功能船員服務中心（船員會館），將於11月營運，但...

國境之南「極點慢旅」今開跑 260名車友慢遊恆春半島

大鵬灣國家風景區管理處於今舉辦「極點慢旅-極南點鵝鑾鼻燈塔自行車活動」，260名車友於鵝鑾鼻公園開跑，以單車漫遊方式探索...

文青返美濃開書店參與地方創生 深耕後生文化社會實踐

高雄美濃「柚仔林合和學堂書店」負責人邱適珩，原在海外工作，近年回鄉當英文老師，同時實現童年許下退休後要開書店的願望，並以...

屏基深耕原鄉 連3年獲原民會頒發超額進用原住民族特優

屏東基督教醫院創院70年，66年前成立「山地巡迴醫療服務隊」，到原鄉部落義診，時至今日更發展在地長照服務，屏基全院140...

8歲神童Nana舞藝了得 高雄霹靂舞國際大賽奪冠

2023高雄RCBIC霹靂舞國際大賽事總獎金逾百萬，吸引22國400名頂尖霹靂舞高手尬舞，台灣8歲童Nana以精湛舞藝奪...

高雄捷運 黃線、小港林園線雙流標

高雄捷運黃線及小港林園線統包工程雙流標，其中，黃線土建工程流標3次，民眾認為2028年通車已不可能。捷運局指是烏俄戰爭、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦