國境之南「極點慢旅」今開跑 260名車友慢遊恆春半島

大鵬灣國家風景區管理處於今舉辦「極點慢旅-極南點鵝鑾鼻燈塔自行車活動」，260名車友於鵝鑾鼻公園開跑，以單車漫遊方式探索恆春半島；處長許主龍表示，此次活動為「台灣燈塔 · Light up Taiwan 極點慢旅」系列活動之一，從極南點的鵝鑾鼻公園出發，沿途可欣賞地方特色景點，串連20家以上的屏東觀光圈產業鏈，以打卡消費集點的方式，讓民眾悠遊探索恆春半島。

許主龍指出，「台灣燈塔 · Light up Taiwan 極點慢旅」系列活動是以台灣4個極點的燈塔為主題的自行車活動，此次活動從極南點「鵝鑾鼻公園」出發，沿途經過龍磐公園、水蛙窟大草原、風吹砂等屏東知名景點，並串聯史詩級大劇「斯卡羅」拍攝場景，如出火特別景觀區、保力保安宮、墾丁大灣萬應公祠等。

他說，為了提供更完善多元的體驗，活動也結合在地住宿業，車友於活動前一晚入住縣內合法的飯店、民宿，即可憑收據獲得住宿補貼500元，另提供自行車、電輔車租借服務與300元的租賃補助費用，若是搭乘兩鐵列車，還可憑兩鐵車票及人車合影照片兌換「休閒郵差小包」。