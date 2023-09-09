高雄知名景點龍虎塔「戴口罩」1年 水果嬤嘆：生意慘
高雄知名景點龍虎塔，因年久失修，塔內梁柱龜裂，油漆剝落還不時掉下水泥塊，去年7月展開維修，關閉無法入內參觀，網友也好奇不知「口罩」要戴到何時？記者前往現場查看，雙塔和龍虎地標四周布滿鷹架正整修中，對街水果嬤感嘆「遊客稀少，生意清淡，水果爛了，一丟再丟」。
被視為高雄市地標之一的左營區蓮池潭的龍虎塔，屬廟方的私產，有47年歷史，整修費用逾3000萬經費，廟方無力支付，去年8月，市長陳其邁曾公開在議會允諾協助廟方整修，事後由民眾局找結構技師、觀光局協助分攤，文化局則班忙輔導向文化部申請文化資產認定。
龍虎塔歷經一年封閉仍在整修，有網友到龍虎塔現場目擊後，拍下龍虎地標張嘴入口處罩著黑色塑膠布的畫面，在高雄PTT提問「這口罩不知要戴到什麼時候」。
有網友附和指「發現蓮池潭每年都有工程整修」、「記得上次才修過沒多久吧，現在又來了」。有網友指，「缺經費才會拖這麼久，目前欲申請文化資產，審核需一段長久時間，Google就可以了解」。
記者前往現場查看，發現雙塔和龍虎地標周圍搭建鷹架，因天空正下著雨，2名遊客撐傘想進入塔內，才知封閉。
在龍虎塔對面賣水果的水果嬤面對龍虎塔施工一年還在整修，一臉無奈說，「都沒生意，遊客少，你看攏謀郎！」水果嬤並指著地上一袋的垃圾對記者說，那是賣不出去的水果都爛了，一丟再丟。
水果嬤說，她從年輕小姐賣水果賣到變阿嬤，第一次遇到龍虎塔整修這麼久，她指出，龍虎塔四周都是蓮池潭的潭水，要從九曲橋搬建材、搭鷹架不容易，加上今年雨水特別多，可能因此施工延宕。
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