旗津沙灘遭天使輪油汙染黑終於清完了 但天候不佳暫不開放

高雄知名觀光景點旗津海水浴場8月26日下午傳出戲水的遊客臉、腳沾黏油汙沙子，追查源頭後不排除是7月20日在高雄外海沉沒的帛琉籍貨櫃船「天使輪」滲油被海流拍打上岸導致。港務公司連日派人清除旗津海水浴場包油沙粒，終於在昨日完成工作，並將執行成果回覆高雄市政府。港務公司說，今日仍持續派員至海水浴場反覆巡視，並未發現油污。

據了解，高市觀光局8月26日接獲通報後，立刻派救生員勸導遊客離場，海水浴場遭汙染範圍並圍起封鎖線，禁止遊客進入。港務公司說，從8月27日開始清理海水浴場沙灘油汙，直到昨日終於完成工作，清除超過16公斤的含油沙粒，截至今日為止，海水浴場仍未開放。

觀光局說，旗津海水浴場是否開放遊客戲水，需考量浪況與氣候決定；先前旗津海水浴場出現油汙後，又連續遭逢颱風、強降雨侵襲，最近天氣也不是很穩定，所以目前暫未沒開放。

港務公司說，關於天使輪船體殘油抽除部分，今日上午海事工程公司調派大洋7號平台船與海歷3號工作船協同專業潛水團隊出海作業，並針對右舷第4艙進行抽汲油閥鑽孔及安裝工作，預計今晚完成抽汲油閥鑽孔及安裝後，可接續抽除重油任務。

港務公司表示，今日在西子灣至南星灣沙灘，包括西子灣沙灘、旗津海水浴場及旗津風車公園等觀光熱點，皆無發現油污情形；空域監測及應變除污方面，今日外海受低壓帶及對流雲系影響，不適合無人機飛行。