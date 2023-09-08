淨零碳排新時代看見高雄進步 高雄國際建材展今起跑

「2023高雄國際建材大展」今起至本月11日在高雄展覽館展出，今年以未來建築發展趨勢為主題，吸引近500個櫃位參展，高雄市副市長林欽榮強調未來建築淨零碳排趨勢；高雄市室內設計裝修商業同業公會理事長駱漢隆直言，辦展10年來從展場下雨會積水到現在有專業辦展空間，看見高雄的進步與發展。

經濟日報與高雄市室內設計裝修商業同業公會共同主辦的 「2023高雄國際建材大展」今天開展，經濟日報副社長兼總經理周祖誠、高雄市副市長林欽榮、「毅太企業」董事長、國策顧問洪團樟及駱漢隆等人都參加開幕式，林欽榮並參觀一太衛浴一體成型防滑衛浴組，稱讚企業的創意以及執行力。

周祖誠表示，高雄國際建材大展已經辦了10年、9屆，已是南部最重要的建材大展，一個人每天生活有7成時間在室內空間，建築物外觀、建材已經從早期只要堅固耐用，進步到現在要求環保綠能，這一次展覽就是展出所有看得到、需要得到的建材，還包括建築設計、AI智能智慧設備。

周祖誠說，4天展覽除實體建材展出，還舉辦環保、綠能等專業論壇，要讓介紹業者、民眾看到最新的建材設計、技術，每場論壇只有30分鐘，內容扎實、短而精彩，歡迎大家共同參與。

駱漢隆表示，他從第二屆就參與這個展覽，很感謝一路支持的企業夥伴，猶記剛開始辦展時不僅邀請企業參展辛苦，展覽會場遇下雨還會淹水，而今高雄有了專業展覽館，讓他感受到高雄真的進步了，也希望明年辦展市府能提供更多支持。

「現在是淨零碳排時代！」林欽榮說，現代建築不只強調綠建築，還要能夠淨零碳排，建築、建材都是淨零碳排路徑之一，除了新建築要求，舊有建築也要用新工法不斷翻新，這次展覽就可以看到許多新工法、新設計、新建材，也看到未來淨零碳排新時代。