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淨零碳排新時代看見高雄進步 高雄國際建材展今起跑

聯合報／ 記者王昭月卜敏正／高雄即時報導
林欽榮參觀一太衛浴一體成型防滑衛浴組。記者卜敏正／攝影
林欽榮參觀一太衛浴一體成型防滑衛浴組。記者卜敏正／攝影

「2023高雄國際建材大展」今起至本月11日在高雄展覽館展出，今年以未來建築發展趨勢為主題，吸引近500個櫃位參展，高雄市副市長林欽榮強調未來建築淨零碳排趨勢；高雄市室內設計裝修商業同業公會理事長駱漢隆直言，辦展10年來從展場下雨會積水到現在有專業辦展空間，看見高雄的進步與發展。

經濟日報與高雄市室內設計裝修商業同業公會共同主辦的 「2023高雄國際建材大展」今天開展，經濟日報副社長兼總經理周祖誠、高雄市副市長林欽榮、「毅太企業」董事長、國策顧問洪團樟及駱漢隆等人都參加開幕式，林欽榮並參觀一太衛浴一體成型防滑衛浴組，稱讚企業的創意以及執行力。

周祖誠表示，高雄國際建材大展已經辦了10年、9屆，已是南部最重要的建材大展，一個人每天生活有7成時間在室內空間，建築物外觀、建材已經從早期只要堅固耐用，進步到現在要求環保綠能，這一次展覽就是展出所有看得到、需要得到的建材，還包括建築設計、AI智能智慧設備。

周祖誠說，4天展覽除實體建材展出，還舉辦環保、綠能等專業論壇，要讓介紹業者、民眾看到最新的建材設計、技術，每場論壇只有30分鐘，內容扎實、短而精彩，歡迎大家共同參與。

駱漢隆表示，他從第二屆就參與這個展覽，很感謝一路支持的企業夥伴，猶記剛開始辦展時不僅邀請企業參展辛苦，展覽會場遇下雨還會淹水，而今高雄有了專業展覽館，讓他感受到高雄真的進步了，也希望明年辦展市府能提供更多支持。

「現在是淨零碳排時代！」林欽榮說，現代建築不只強調綠建築，還要能夠淨零碳排，建築、建材都是淨零碳排路徑之一，除了新建築要求，舊有建築也要用新工法不斷翻新，這次展覽就可以看到許多新工法、新設計、新建材，也看到未來淨零碳排新時代。

林欽榮(左二)參觀一太衛浴一體成型防滑衛浴組。記者卜敏正／攝影
林欽榮(左二)參觀一太衛浴一體成型防滑衛浴組。記者卜敏正／攝影
經濟日報副社長周祖成（右起）、高雄副市長林欽榮及高雄市室內設計裝修商業同業公會理事駱漢隆都參加開幕式。記者卜敏正／攝影
經濟日報副社長周祖成（右起）、高雄副市長林欽榮及高雄市室內設計裝修商業同業公會理事駱漢隆都參加開幕式。記者卜敏正／攝影

綠建築 林欽榮 高雄市

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