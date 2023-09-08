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屏東新園鹽埔地區苦於水患 縣府砸5.3億元甩淹水噩夢

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
濱海的屏東縣新園鄉鹽埔地區長年飽受淹水之苦，C幹線雨水下水道抽水站新建工程昨天動工，預定115年8月完工，屆時可徹底解決水患。記者潘欣中／翻攝
濱海的屏東縣新園鄉鹽埔地區長年飽受淹水之苦，C幹線雨水下水道抽水站新建工程昨天動工，預定115年8月完工，屆時可徹底解決水患。記者潘欣中／翻攝

濱海的屏東縣新園鄉鹽埔地區，因地勢低漥長年飽受淹水之苦，縣府斥資1.9億元新建抽水站、撈汙機、防潮閘門及B幹線出口改善等設施，預定明年8月完工，另C幹線雨水下水道抽水站新建工程，3.3億元經費由中央全額補助，去年8月召開地方說明會後昨天動工，預定民國115年8月完工，屆時可徹底解決水患。

縣府水利處表示，屏東縣新園鄉鹽埔地區過去常因豪大雨及漲潮情況，造成中正路、光復路一帶積淹水，為治理當地水患，向中央政府爭取經費辦理改善，第一期由中央補助1億9400萬，於積淹水周邊新建抽水站、撈污機、防潮閘門及B幹線出口改善等工程設施，定明年8月完工，第二期3.3億元的C幹線雨水下水道抽水站新建工程昨天動工。

水利處說，都市計畫雨水下水道C幹線出口因外水頂托，洪峰無法即時排出，造成路面積淹水，縣府依「東港溪右岸區域排水規劃檢討暨治理計畫─五房排水」規畫內容，於積淹水區域周邊新建抽水站、撈汙機、防潮閘門、重力排水箱涵等水利設施，預定115年8月完工，昨天動工，屆時B、C幹線雨水下道抽水站工程完工後，可有效減少整體區域淹水面積及淹水深度，並快速排除雨水，打造安全的居住環境。

淹水 雨水 屏東縣

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