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從獵黑熊剋星變守護者 屏東霧台鄉大武成保育示範部落

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣霧台鄉大武社區發展協會理事長歐德祥、總幹事柯駿逸及村長麥庸正共同帶領族人参與，成立台灣黑熊保育巡守隊。圖／林業署屏東分署提供
屏東縣霧台鄉大武社區發展協會理事長歐德祥、總幹事柯駿逸及村長麥庸正共同帶領族人参與，成立台灣黑熊保育巡守隊。圖／林業署屏東分署提供

屏東縣霧台鄉大武部落，去年12月有族人獵殺黑熊還騎摩托車，載黑熊屍體「三貼」畫面，震驚全台，檢方清查，大武部落不到3年有4隻黑熊遭獵殺，今年4月依違反野生動物保育法起訴顏姓父子等共9人，屏東地院審理中。林業及自然保育署屏東分署輔導大武部落成立台灣黑熊巡守隊，透過執行「自主巡護」、「棲地監測」，為黑熊保育貢獻心力。

大武部落加護黑熊巡守隊成員21人，今年7月底申請，林業署8月通過審核，屏東地檢署起訴9人中有6人加入黑熊巡守隊。

林業署屏東分署表示，台灣黑熊在高屏活動範圍，高雄市桃源區、那瑪夏區、屏東縣霧台鄉、來義鄉一帶，霧台鄉大武部落領頭推動「台灣黑熊生態服務給付示範計畫」，大武社區發展協會理事長歐德祥、總幹事柯駿逸及村長麥庸正帶領，部落居民以實際行動支持台灣黑熊保育，成為林業保育署屏東分署首例示範部落，極具指標。

分署長楊瑞芬說，黑熊保育工作不只重視黑熊族群存續，也要同時照顧比鄰而居部落族人，讓山村成為保育黑熊第一線，才是生態服務給付推動核心理念。生態服務給付措施不但可降低居民對黑熊恐懼，更鼓勵山村部落一同與政府守護台灣黑熊。

大武村長麥庸正說，成立台灣黑熊自主巡護巡守隊後，發現族人間有更緊密連結，透過傳統知識交流，把獵人傳統智識文化流傳，很高興有機會透過這樣的機制讓族人参與保護台灣黑熊。

昨成立大會，林保署屏東分署長楊瑞芬到場，野聲環境生態有限公司姜博仁博士分享生態調查經驗，未來協助族人熟悉紅外線自動相機的架設及黑熊監測。

屏東分署表示，林業保育署推動的「台灣黑熊生態服務給付示範計畫」，包含「自主通報給付」及「巡護監測給付」兩部分，「自主通報給付」即民眾若發現黑熊入侵農地或工寮，立即通報則可領取獎勵金3000元，通報後配合架設自動相機，再加發5000元；「巡護監測給付」是社區部落成立巡護監測巡守隊，並每月進行巡守及填寫紀錄表，每年最高核發6萬元獎勵金，若於巡守範圍拍到黑熊影像，每次最高核發5萬元獎勵金（每年2次，2次間隔3個月）。

屏東分署呼籲，民眾若發現台灣黑熊等瀕臨絕種野生動物受困陷阱，請即撥打0800-000-930（您您您-救山林）或1999地方政府專線，讓專業團隊救援，即使誤捕只要立即通報就不會被究責。山區農民與部落族人如有防治獸害或傳統狩獵需求，請至分署所轄各工作站，將持有的制式大口徑套索免費換取林業保育署研發的「改良式獵具」，共同守護台灣黑熊。

屏東縣霧台鄉大武社區發展協會理事長歐德祥（右）帶領部落居民一起以實際行動支持「台灣黑熊生態給付」，林業署屏東分署長楊瑞芬（左）頒發感謝狀。圖／林業署屏東分署提供
屏東縣霧台鄉大武社區發展協會理事長歐德祥（右）帶領部落居民一起以實際行動支持「台灣黑熊生態給付」，林業署屏東分署長楊瑞芬（左）頒發感謝狀。圖／林業署屏東分署提供
屏東縣霧台鄉大武社區發展協會響應「台灣黑熊生態服務給付示範計畫」。圖／林業署屏東分署提供
屏東縣霧台鄉大武社區發展協會響應「台灣黑熊生態服務給付示範計畫」。圖／林業署屏東分署提供

台灣黑熊 屏東縣 巡守

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