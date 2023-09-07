八七高地規畫案惹議 屏縣府：無限期停辦

為紓解琉球鄉濱海地區遊客過度集中對生態壓力，屏東縣府爭取離島建設基金補助辦理「海上高地公園（八七高地）規畫案」，朝低度開發、保留綠地，準備聽取意見再修正，不料引發地方爭議，屏東縣長周春米表示，為避免讓民眾陷紛爭對立，八七高地規畫案無限期停辦。

縣府交旅處表示，八七高地是琉球鄉至高點，海拔為87米，面積為8.74公頃國有地，當初訪談當地居民、琉球鄉公所及地方人士，不少人指島上缺乏公園空間，居民運動只能使用學校場所，建議將高地基地規畫為休閒運動及遊憩公園，才有「高地公園」規畫案。

交旅處說，原訂本月5日到琉球鄉辦說明會，因海葵颱風延期，因在地縣議員及地方人士均關切，考量紛爭聲音不斷，再持續下去恐撕裂鄉民情感，縣長決定取消說明會，無限期停辦八七高地開發案。