高雄市腸病毒33班停課 教育局宣導防治維護師生健康

高雄市政府統計9月1日至5日全市因腸病毒停班課的教托育機構共有33班。112學年度已開學，為預防腸病毒確保師生健康，教育局長謝文斌今天到校園關心防治工作，請學校落實腸病毒宣導。

高雄市衛生局表示，開學後9月1日至5日，停班課的教托育機構，包括托嬰中心共有33班。謝文斌今天到左營區新民國小、永清國小了解學校防疫整備物質，也巡查校園各角落疫情容易孳生病媒蚊的地點，向小朋友宣導認識登革熱、腸病毒與防範，與學生互動提問時，也請學生平時要注意手部衛生，生病不上課，希望小朋友將防治觀念與家人分享。

謝文斌表示，校園預防腸病毒，必須注重環境消毒工作及落實勤洗手；颱風過後，學校要落實雨後48小時清除孳生源，防止孳生孑孓。多運用聯絡簿、親師座談會等多元方式，將防治觀念導入社區，並提醒師生應自我健康監測，主動關懷請假未到校的師生健康情形。

教育局於開學前已辦理校園傳染病分區研習，並於3級校長會議宣達登革熱防治及預防腸病毒作法。開學後持續由教育局、衛生局聯合稽查，由校園加強落實疫情通報及教導學童勤洗手，也透過班親會、親職講座向家長宣導防疫觀念。