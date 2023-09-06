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屏東文創接軌國際 赴日參展買家青睞詢問度高

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東文創好物首度進軍東京。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東文創好物首度進軍東京。圖／屏東縣政府文化處提供

2023東京國際禮品展本月6日至8日在東京有明國際展覽館盛大登場，屏東縣政府攜手17家品牌業者首度參展，以「屏味PINGTUNG ORIGINAL 」為核心展示逾70件文創商品，從生活工藝到食品，每件商品突顯屏東多元產業文化與美學設計力，開展首日吸引不少日本買家青睞。

文化處表示，第96屆東京國際禮品展，參展數近3000家，包含海外20國家900家，比上屆規模更盛大。屏東館以「屏味PINGTUNG ORIGINAL 」為概念，呼應台灣島嶼之南熱帶氣候，孕育豐厚物產，是本次台灣館參展單位中唯一縣市政府。

貿協東京台貿中心主任鄧之誠參觀時大讚「屏東的商品真的很有創意、很棒！」；大阪「CEMENT PRODUCE DESIGN」設計公司社長金谷勉品嘗蓮霧果乾，中文驚呼「非常好吃！」。

屏縣府嚴選近年扶植優質文創商品，參展品牌包括 iStudio COLOR、ONE SHOE望秀好勝利商號、VUVU MADE 有山手製造、復興肉酥特製蛋捲、廣妹來金精釀醬油，芒果好吃、南國紅逗、必勝烘焙、多麥綠烘焙、長安製麵、有魚學堂、東寶黑豬肉棧、TC巧舖、小雨果巧克力、喜樂可可咖啡園、可可雅米巧克力工坊、御巧可可巧克力坊。

橫掃多項世界大獎屏東可可，有5家品牌參展，同樣是屏東農特產紅豆、芒果、醬油等，披上創意美學外衣，化身為精緻伴手禮，帶來視覺與味蕾的相遇，讓日本及國際買家驚豔。

屏東年輕設計師手染布料製作的文青風布包、或輕巧質感的日本印花布手工草編鞋、融合原住民元素的生活工藝等，亦吸引買家目光。

屏東縣府文化處長吳明榮說，東京國際禮品展是日本最大、最具指標性禮品及生活用品展，向來是台灣禮品產業拓銷日本及亞洲禮品市場的重要平台。今年率文創「屏東隊」，搶攻日本市場商機，推升品牌在國際知名度與能見度。

吳明榮說，首日現場買家詢問熱切，展覽後續合作商機可期，藉由進軍日本市場，未來輔導屏東文創品牌拓展全球通路，展現屏東豐沛的文創能量。

屏東館文創商品吸睛。圖／屏東縣府文化處提供
屏東館文創商品吸睛。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣府文化處長吳明榮（右一），向貿協東京台貿中心主任鄧之誠（右二）介紹屏東文創展各類商品。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣府文化處長吳明榮（右一），向貿協東京台貿中心主任鄧之誠（右二）介紹屏東文創展各類商品。圖／屏東縣府文化處提供
屏東文創好物首度進軍東京，吸引日本買家洽詢。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東文創好物首度進軍東京，吸引日本買家洽詢。圖／屏東縣政府文化處提供

屏東縣政府 日本 文創

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