「導正原住民族不良嗜好」惹議 三地門鄉公所發道歉聲明：用詞不當

屏東縣三地門鄉公所舉辦2023第八屆全國原住民族排灣族、魯凱族運動會暨產業推廣活動（簡稱排魯盃），近期因「高爾夫球示範觀摩邀請賽暨節能減碳宣導活動」實施計畫書的文字內容的「積極導正原住民族現有之不良嗜好」，在網路上引發歧視原住民爭議，三地門鄉公所昨深夜發文致歉，文字內容敘述不當引起族人誤解。

三地門鄉長曾有欽今上午受訪說，計畫書是台灣大武山原住民高爾夫球會所撰寫，撰寫者是原住民，內文「積極導正原住民族現有之不良嗜好」，撰寫者當初撰寫時未想太多，非本意，希望運動提倡休閒活動，他後來發現用詞不妥，公所發道歉聲明。

兩年一次排魯盃運動會，有高雄、屏東、台東16個鄉市區參與，包括屏縣三地門鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、霧台鄉、牡丹鄉、春日鄉、滿洲鄉、獅子鄉，台東縣的台東市、卑南鄉、達仁鄉、大武鄉、金峰鄉、太麻里鄉，與高雄市茂林區。

三地門鄉公所表示，今年排魯盃10月7到9日舉辦，2700多人參賽。高爾夫球示範觀摩賽是排魯盃非正式賽事，首次有高爾夫球，10月7日在山湖觀比賽，40多人報名參加。

屏東縣三地門鄉公所發布道歉聲明：

民國112年9月4日起於網路轉傳本所辦理2023第八屆全國原住民族排灣族、魯凱族運動會暨產業推廣活動『高爾夫球示範觀摩邀請賽暨節能減碳宣導活動』實施計劃，因計畫內容文字敘述不當而引起族人的誤解，本所在此表達十二萬分的歉意也殷盼族人不吝指正及諒解。為表達本所誠摯的道歉，特澄清如下： 一、本所反對任何族群歧視及族群刻板印象，此次因計畫內容文字敘述不當，造成嚴重的社會輿論及負面觀感，鄉長深表歉意。並即刻帶領相關人員釐清責任，願記取本次教訓，深刻檢討，確實改進。 二、本所應在第一時間做出即時反應與道歉，以正視聽，惟本所忙於海葵颱風救災而有疏忽之處，鑑此提出歉意，寄望社會大眾諒解並繼續給予本鄉支持。 三、經相關人員討論，已將計畫不當文字敘述修正如下： (一)為倡導原住民族健康優質休閒活動，普及高爾夫運動於原住民社會中，建構族群多元交流平台，藉以促進並推廣高爾夫球運動。 (二)結合地方資源辦理高爾夫球觀摩賽，發掘培訓原住民青少年之高爾夫選手，並成立原住民高爾夫青少年南區培訓站，建構與國際接軌之優質體育人才為目的。 (三) 為響應政府推動節約用電政策，透過2023排魯運動會活動期間擴大宣導省電節電理念，並結合高爾夫球賽事提倡多元正當休閒活動，以達到寓教於樂的教育宣導效果，全面深化節能減碳的國家政策。