高雄校園藝術體驗計畫 報名熱烈

高雄市文化局112學年度推出「高雄市校園藝術to go體驗計畫」，規畫多條一日藝文主題遊程，8月中旬開放報名，不到3周逾60所學校報名參加，反應熱烈。9月開學校園藝術to go首發車起跑，讓高中職、國中小學生感受有別於校園內的藝術教育學習。

文化局長王文翠表示，高雄擁有豐富多元藝文場館，可作為學校戶外教學首選，新學年度推出3大藝文遊程、7條路線，鼓勵老師帶領學生走出校園，走進演藝廳、美術館、博物館等文化場域，透過實地接觸觀賞藝術展覽、認識在地文化、欣賞樂團演出、客製化導覽等體驗活動。

三大藝文主題遊程，包括表演藝術、視覺藝術與歷史文化主題。「表演藝術」遊程帶領學子走進表演廳堂聆賞音樂會，欣賞高雄市交響樂團、高雄市國樂團搭配在地劇團演出。

「視覺藝術」遊程串聯高美館、兒童美術館、內惟藝術中心、電影館VR體感劇院，及衛武營國家藝術文化中心等，邀學生欣賞藝術家創作，沉浸藝術世界。

「歷史文化」遊程則走進歷史文化場域，在高史博聆賞高雄開港百年璀璨故事，在哈瑪星台灣鐵道館欣賞亞洲最大HO軌立體模型，回顧台灣從日本時代迄今，鐵道沿線人與事。