聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄滯洪池兼籃球場上次滿到籃框 海葵今登陸淹多高現況曝光
高雄市三民區本和里滯洪池兼具籃球場休憩功能，無風無雨時可打籃球，上月18日雷雨交加時，滯洪池發揮蓄水功能，囤水滿到籃球框，一度被網友誤認為大淹水，昨颱風海葵侵襲高雄，狂風驟雨，記者前往該處滯洪池查看，驚見池內沒蓄水量，還可打籃球。
高雄市8月18日清晨雷雨交加，雨水湧入三民區本和里滯洪池，籃球場只露出籃球框，議長康裕成在臉書貼出照片，指「籃球場竟是滯洪池」，讚嘆當年設計巧妙， 但不少民眾以為高雄淹水淹到籃球框，市府與議會為此同步澄清，認為大家「誤解大了」。
海葵颱風昨侵襲高雄，風狂驟雨，至少有200棵路樹被吹倒，市區部分路段甚至水淹小腿肚或半個輪胎高。
根據高雄氣象站統計，24小時降下雨量以桃源區398毫米居冠，其次為前鎮區:237.5毫米、大寮區230.5毫米、苓雅區223.5毫米、新興區215.5毫米、鳳山區毫米。
三民區在24小時內也降下184.5毫米，記者今天上午前往上月蓄滿雨水的滯洪池查看，發現沒有蓄水量，籃球場僅地上濕滑些許積水，想冒雨打籃球也沒問題。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言