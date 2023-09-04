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高雄滯洪池兼籃球場上次滿到籃框 海葵今登陸淹多高現況曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
昨颱風海葵侵襲高雄，狂風驟雨，記者今天上午前往該處滯洪池查看，驚見池內沒蓄水量，還可打籃球。記者石秀華／攝影
昨颱風海葵侵襲高雄，狂風驟雨，記者今天上午前往該處滯洪池查看，驚見池內沒蓄水量，還可打籃球。記者石秀華／攝影

高雄市三民區本和里滯洪池兼具籃球場休憩功能，無風無雨時可打籃球，上月18日雷雨交加時，滯洪池發揮蓄水功能，囤水滿到籃球框，一度被網友誤認為大淹水，昨颱風海葵侵襲高雄，狂風驟雨，記者前往該處滯洪池查看，驚見池內沒蓄水量，還可打籃球。

高雄市8月18日清晨雷雨交加，雨水湧入三民區本和里滯洪池，籃球場只露出籃球框，議長康裕成在臉書貼出照片，指「籃球場竟是滯洪池」，讚嘆當年設計巧妙， 但不少民眾以為高雄淹水淹到籃球框，市府與議會為此同步澄清，認為大家「誤解大了」。

海葵颱風昨侵襲高雄，風狂驟雨，至少有200棵路樹被吹倒，市區部分路段甚至水淹小腿肚或半個輪胎高。

根據高雄氣象站統計，24小時降下雨量以桃源區398毫米居冠，其次為前鎮區:237.5毫米、大寮區230.5毫米、苓雅區223.5毫米、新興區215.5毫米、鳳山區毫米。

三民區在24小時內也降下184.5毫米，記者今天上午前往上月蓄滿雨水的滯洪池查看，發現沒有蓄水量，籃球場僅地上濕滑些許積水，想冒雨打籃球也沒問題。

昨颱風海葵侵襲高雄，狂風驟雨，記者今天上午前往該處滯洪池查看，驚見池內沒蓄水量，還可打籃球。記者石秀華／攝影
昨颱風海葵侵襲高雄，狂風驟雨，記者今天上午前往該處滯洪池查看，驚見池內沒蓄水量，還可打籃球。記者石秀華／攝影
昨颱風海葵侵襲高雄，狂風驟雨，記者今天上午前往該處滯洪池查看，驚見池內沒蓄水量，還可打籃球。記者石秀華／攝影
昨颱風海葵侵襲高雄，狂風驟雨，記者今天上午前往該處滯洪池查看，驚見池內沒蓄水量，還可打籃球。記者石秀華／攝影
昨颱風海葵侵襲高雄，狂風驟雨，記者今天上午前往該處滯洪池查看，驚見池內沒蓄水量，還可打籃球。記者石秀華／攝影
昨颱風海葵侵襲高雄，狂風驟雨，記者今天上午前往該處滯洪池查看，驚見池內沒蓄水量，還可打籃球。記者石秀華／攝影
高市三民區本和里滯洪池裡蓋籃球場，8月18日暴雨曾淹到只剩一截籃框，被網友誤以為淹很慘。記者王昭月／翻攝
高市三民區本和里滯洪池裡蓋籃球場，8月18日暴雨曾淹到只剩一截籃框，被網友誤以為淹很慘。記者王昭月／翻攝

滯洪池 海葵颱風 高雄市

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