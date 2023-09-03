寵妻魔人苦等名車 1700萬選配保時捷GT3 RS當買菜車

高雄跑車愛好者鄧皓凱今天冒著風雨，到車廠迎接訂了兩年的超跑保時捷GT3 RS，這輛目前台灣還屈指可數的名車，加上選配要價1700萬，吸引不少車友先睹為快，讚嘆工藝「有夠水啦！」鄧說，買這輛是為了體恤愛妻跑大老遠買菜辛苦，開這輛車可以體驗操控快感。

等了兩年終於要交車，鄧皓凱一群超跑車友非常興奮，今天約有20輛各式藍寶堅尼、法拉利等超跑，浩浩蕩蕩一起來迎接新車，車隊價值3、4億元。

鄧皓凱自己已擁有麥拉倫、藍寶堅尼大牛、保時捷等超跑，他表示，因為老婆喜歡去山上、偏遠地區買新鮮蔬菜給家人吃，且太太開車技巧很好，才會買這台車讓她更輕鬆，體會這輛車的性能。鄧太太說，聽老公說要買GT3 RS給自己，很驚訝！盼了兩年車才到。