高雄街舞大賽演唱會規格 吸引逾2000人嗨爆海音館

「2023雄爭舞鬥國際街舞大賽」昨天在高流海音館舉行，高市府青年局表示，此次創全國之首，以演唱會規格辦街舞大賽，吸引逾2000人觀賽；IPLOCKERS隊伍拿下成人組排舞賽冠軍，贏得獎金18萬元。

青年局指出，本屆雄爭舞鬥共有548人參賽，為歷年最高，分為排舞賽、Battle賽及K-POP即播即跳三大賽事，排舞賽全台計57組、共389人報名。

IPLOCKERS隊伍表示：「很高興能在海音館與來自各地的高手切磋舞技，我們會繼續用跳舞來展現自己」；學生組冠軍隊伍ROTK則表示，「能夠在設備這麼好的場地參加比賽真的很棒，感謝青年局支持我們的興趣，讓我們盡情揮灑青春。」

青年局今天透過新聞稿表示，賽事昨天從下午2時開始，由Battle海選揭開序幕，在海音館沉浸式音響環繞下，選手更專注於舞台上表現；海音館擠滿選手和觀賽者，路過民眾見到館內滿滿人潮，也忍不住進場體驗街舞魅力。

K-POP冠軍王珮羽連跳50首韓流歌曲擊敗其他參賽者，她表示，海音館是她比賽過最棒場地，音樂震撼、又有冷氣吹，選手也有地方休息，「在高雄真好，謝謝青年局這麼用心辦比賽，我們都是今晚的QUEENCARD（受歡迎的女孩）！」

高市府秘書長郭添貴昨天也到場為選手打氣，他表示，連續兩週都有街舞賽事在設備、場地皆屬高規格的海音館舉行，目的就是希望打造高雄成為友善街舞文化城市，歡迎全國各地好手都到高雄交流。

青年局長張以理表示，海音館有造價新台幣上億元的沉浸式音響、世界一級的聲光效果，在館場內任何空間，聽到的聲音都像在身邊播放一樣震撼。

張以理說，過去全國街舞比賽從未在這種規模等級的場館舉行，青年局此次以演唱會規格舉辦街舞大賽，創下全國之首；目的就是要給年輕學子最好舞台，也期許「雄爭舞鬥」成為全國最具指標性的街舞盛事。

除了比賽，現場也有一系列表演節目，征戰世界各地的街舞團隊「築夢者」及戰績輝煌的「Locking小王子」許凱皓擔任表演嘉賓；還有兩大毛孩「高雄熊」與「電音大猩猩」輪番上陣，高雄熊呆萌舞姿可愛度破表，獲頒發可愛冠軍。