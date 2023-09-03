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政院核定 運動科學中心落腳高雄

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導
2023全國武藝群俠會暨體育嘉年華今年首度移師高雄鳳山運動園區舉行，現場有20多種運動體驗。記者王昭月／攝影
2023全國武藝群俠會暨體育嘉年華今年首度移師高雄鳳山運動園區舉行，現場有20多種運動體驗。記者王昭月／攝影

2023全國武藝群俠會暨體育嘉年華首度移師高雄舉行，副總統賴清德出席祝賀，陪同的行政院副院長鄭文燦宣布，行政院核定成立的「運動科學發展中心」將落腳高雄，籌備處已成立，明年元旦掛牌。中華體總會長葉政彥也表示，因應體育數位化政策，今年規畫有虛擬特區，參與者透過網路連線，不受場域及時空限制，隨時隨地上網就能與遠端朋友一起享受運動樂趣。

運動科學發展中心落腳高雄，議員李眉蓁指中央在高雄投注建設，大家樂觀其成，但中央應做整體性規畫，不要流於隨機性建設。目前外界對運動科學發展中心並不了解，中央應具體說明，避免有選前拋利多的錯覺。

全國武藝群俠會暨體育嘉年華昨在高雄鳳山體育園區登場，副總統賴清德代表蔡總統出席，行政院副院長鄭文燦拋利多，指體育署明年預算會由120億提升到137億，「運動科學發展中心」落腳高雄。

鄭說，賴副總統當行政院長時即啟動「金牌計畫」，培訓體育菁英已逐步開花結果，明年含體育署預算，相關公共建設64億，鼓勵民間投資體育等款項加總逾200億，盼體育科技能帶動體育能量。

高市運動發展局表示，運動科學發展中心設於高雄國訓中心內，行政院前院長蘇貞昌前年6月曾蒞臨主持籌備中心揭牌。國訓中心是國手出國參賽的集訓地，未來借助各單項運動科學及心理師、營養師等專業團隊進駐，盼提供國手更到位的訓練與照護，甚至分析國際對手情資，幫國手提升戰力。

高市議員林智鴻認為「振奮人心」，指現代體育應導入更多專業醫療及運動技術，協助選手調整狀態，讓訓練更精良，才能在賽事贏得好成績，「設置運動科學中心，再適合不過」。

2023全國武藝群俠會暨體育嘉年華今年吸聚全國武術好手同台，並設20種運動體驗，虛擬運動特區最為吸睛，高雄市長陳其邁盼日後所有武林盛會都能在美麗的港都舉行。

運動 體育 行政院

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