影／大鵬灣騎車趣颱風登陸前登場 兒童滑步車賽刺激度不輸F1

屏東大鵬灣國家風景區去年暑假重新開放國際休閒特區，人潮逐漸回流，為推廣南台灣「多一度」與「慢一點」的體驗型觀光和多元旅遊型態，鵬管處今、明兩天舉辦「大鵬灣Bike Tour35騎車趣」，成人單車慢遊、獨木舟、立式划槳、帆船、卡丁車及手作體驗外，兒童滑步車賽吸引爆滿的400多名小騎士參加，家長直呼「刺激度不輸F1！」

鵬管處長許主龍說，大鵬灣Bike Tour 35活動邁入第3年，今年更有多新亮點，騎單車或電輔車輕鬆漫遊，沿途欣賞灣域的美麗景緻、濕地生態、東港王爺文化，到鮮饌道觀光工廠手作體驗，吃在地美食飯湯、雙糕潤及煎餅；並結合體驗飆速快感的卡丁車及各種水域活動，可體驗帆船基地及戲湖咖啡的SUP、帆船、獨木舟等。

「單車是最適合大鵬灣的旅遊方式！」許主龍說，環灣一圈約12公里，可一次欣賞跨海大橋、灣區包括「海上教堂」美景、濕地生態和濱海風景，是最悠閒放鬆且推薦的體驗方式；大鵬灣周邊擁有豐富的天然景觀及人文元素，透過自行車體驗東港鎮與林邊鄉的美食與景點名店，感受「單車旅遊＋屏東觀光圈」魅力。