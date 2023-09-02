國內最大恆春洋蔥產區盛轉衰 官民拚「一條龍」救產業

屏東恆春半島是國內最大的洋蔥產區，但隨著人口老化、缺工和氣候異常引發的病蟲害，種植面積逐年下降，高雄農改場協助轉型機械化，今年繼成功將採收機改良為「採、剪、選」一貫化作業的全能採收機後，移植端再研發可搭配自動移植機所需蔥苗的專用穴盤苗，明年就可啟動「一條龍」的機械化服務，農會估計可節省近半人力成本。

恆春半島種植洋蔥因得天獨厚的地理環境，蔥球含水量較低、硬度較高、耐貯運，也因是勞力密集產業，隨著農村人口老化、缺工和氣候異常，由全盛時期600公頃逐年下跌，今年創下320公頃的歷史新低，產業面臨式微危機。高雄農改場近年導入自動化機械並建構栽培管理技術替代人工、提升生產效能，讓恆春半島洋蔥產業得以永續發展。

恆春鎮農會總幹事林順和說，田間人工日薪今年已漲至1300元新高，且花錢還不一定請的到人；自動化機械涵蓋種植、採收、切根、收穫到分裝，估計可節省近半人力成本，農會由農糧署補助採購並提供代工服務，種植大戶可視需要自行採購，高比例的小面積農戶則建議整合種植，以利機械化，也讓行之有年的國軍洋蔥助收慢慢退出。

高雄農改場長戴順發說說，洋蔥從播種到採收約需半年，苗圃、田區管理多依賴人工，移植及採收期間人力需求更大；7年前起陸續自日本引進整地、種苗、移植、採收、去葉等機械，但恆春半島土壤黏度高且蔥田破碎分散，從栽植到採收的機械經修改調整後已逐步到位，移植端今年研發出搭配新建構的專用穴盤苗技術，「一條龍」機械化服務已成形。