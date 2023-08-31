快訊

國軍爆醜聞！嘉義中坑逾20名新兵營內大亂鬥 陸軍證實已送法辦

iPhone 15系列9色實機照曝光 遭評「顏色史上最無聊」：都是灰、灰、灰

海葵恐海陸警齊發！這時可能侵台降豪雨 北部、東北部首當其衝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

恆春搶孤東門廣場「最後一舞」？公所爭取縮小量體留在原址

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東恆春中元搶孤（豎孤棚）活動，因東門城外孤棚設施緊鄰古城牆違反文資法，被要求賽事結束後拆遷，最後一場賽事卻因颱風擾局取消，公所為不讓選手留下遺憾，將邀民間團體舉辦友誼賽，並向文化部爭取以縮小孤棚量體方式留在原址。圖／民眾提供
屏東恆春中元搶孤（豎孤棚）活動，因東門城外孤棚設施緊鄰古城牆違反文資法，被要求賽事結束後拆遷，最後一場賽事卻因颱風擾局取消，公所為不讓選手留下遺憾，將邀民間團體舉辦友誼賽，並向文化部爭取以縮小孤棚量體方式留在原址。圖／民眾提供

農曆7月中元搶孤民俗競技已形成「北頭城、南恆春」分庭抗禮態勢，早宜蘭頭城半個月開賽的屏東恆春中元搶孤（豎孤棚）活動，因東門城外孤棚設施緊鄰古城牆違反文資法，被要求賽事結束後拆遷，最後一場賽事卻因颱風擾局取消；鎮長尤史經說，為不讓選手留下遺憾，將邀民間團體舉辦友誼賽，並向文化部爭取以縮小孤棚量體方式留在原址。

恆春中元搶孤活動是留傳百年的宗教民俗活動，已成為地方年度觀光盛事，原定昨晚登場，但遇到蘇拉颱風過境，鎮公所前天特別向神明擲筊請示，同意提前2小時在晚上7時開賽，但縣府在昨晚8時宣布恆春半島6鄉鎮停班停課，公所也宣布停辦；結果恆春半島昨天午後無雨風不大，也引發公所誤判天候形勢的抨擊聲，公所表示，一切以安全為優先考量。

尤史經說，在地菁英選手將組隊北上挑戰農曆7月底的頭城搶孤外，為不讓備戰許久的選手失望，將廣邀鎮內各社區、寺廟或人民團體來承辦小型競賽，方式可能改為紀念和祈福性質，場地由鎮公所提供，比賽型態和方式由承辦單位決定，再由鎮公所依提報計畫給予補助款項，至於舉辦日期，為避開中元民俗禁忌，將在農曆7月之後。

恆春古城是國定古蹟，文部化以棚柱設施距古城牆不到4公尺、違反文資法要求遷移，鎮公所另覓場地無著，文化部今年下最後通牒令後，東門城外搶孤恐將是最後一次；鎮公所說，拆遷將面臨棚柱設備何處擺放的問題，鎮內也無其他適合舉辦的地點，將向文部爭取以縮小孤棚量體方式留在原址，成為文化觀光景點，縮小方式考量撤除最外圍的棚柱，距離即可超過4公尺，但要請結構工程技師到場評估棚架整體的安全性。

屏東恆春中元搶孤（豎孤棚）活動，因東門城外孤棚設施緊鄰古城牆違反文資法，被要求賽事結束後拆遷，最後一場賽事卻因颱風擾局取消，公所為不讓選手留下遺憾，將邀民間團體舉辦友誼賽，並向文化部爭取以縮小孤棚量體方式留在原址。圖／民眾提供
屏東恆春中元搶孤（豎孤棚）活動，因東門城外孤棚設施緊鄰古城牆違反文資法，被要求賽事結束後拆遷，最後一場賽事卻因颱風擾局取消，公所為不讓選手留下遺憾，將邀民間團體舉辦友誼賽，並向文化部爭取以縮小孤棚量體方式留在原址。圖／民眾提供
屏東恆春中元搶孤（豎孤棚）活動，因東門城外孤棚設施緊鄰古城牆違反文資法，被要求賽事結束後拆遷，最後一場賽事卻因颱風擾局取消，公所為不讓選手留下遺憾，將邀民間團體舉辦友誼賽，並向文化部爭取以縮小孤棚量體方式留在原址。圖／民眾提供
屏東恆春中元搶孤（豎孤棚）活動，因東門城外孤棚設施緊鄰古城牆違反文資法，被要求賽事結束後拆遷，最後一場賽事卻因颱風擾局取消，公所為不讓選手留下遺憾，將邀民間團體舉辦友誼賽，並向文化部爭取以縮小孤棚量體方式留在原址。圖／民眾提供

恆春 搶孤 蘇拉颱風 文資法 國定古蹟

延伸閱讀

他質疑「中元拜拜是陋習該喊停？」網喊：拜拜是好的別做「這件事」

蘇拉颱風侵襲屏東 恆春、琉球共6680戶下午一度停電

雲林虎尾中元文化祭今晚重頭戲 北區「全豬」一字排開超壯觀

屏東恆春中元搶孤颱風來攪局 鎮公所宣布停辦

相關新聞

影／颱風雨彈+年度大潮... 台南、高雄、屏東、台東 多處馬路成汪洋

颱風「蘇拉」雖未登陸，挾帶環流驚人，再加上正值滿潮，台南、高雄、屏東、台東紛紛出現水淹馬路等災情，影響交通，民眾怨聲載道...

恆春搶孤東門廣場「最後一舞」？ 公所爭取縮小量體留在原址

農曆7月中元搶孤民俗競技已形成「北頭城、南恆春」分庭抗禮態勢，早宜蘭頭城半個月開賽的屏東恆春中元搶孤（豎孤棚）活動，因東...

高雄「最美魚市場」9月4日起暫停營業3個月調櫃位吸引人潮

高雄市政府耗資1.4億元整修鼓山魚市場，去年10月開幕時被網友視為「全台最美魚市場」，吸引大批遊客，但今年三月過後人氣消...

屏縣九如社福館增環狀運動假日新班 強度升級歡迎挑戰

屏東縣九如社福館從2021年3月營運至今，提供運動體健課程、體適能與身體質量分析檢測服務，已吸引不少中高齡人士熱烈參與，...

影／高雄愛河滿溢淹水 攤販罵「政府沒做好排水」

高雄市區今天上午僅些微風雨，但位於前金區河南二路和成功一路口的幸福川以及三民街附近的愛河，因滿潮海水倒灌，導致愛河水溢出...

年度天文大潮又遇颱風環流 屏東東港水漫道路連3天上演

受蘇拉颱風和年度天文大潮雙重影響，屏東縣東港鎮濱海低漥地區今天上午7時半連續第3天出現海水溢淹水漫道路、住家災情，道路水...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦