恆春搶孤東門廣場「最後一舞」？ 公所爭取縮小量體留在原址

農曆7月中元搶孤民俗競技已形成「北頭城、南恆春」分庭抗禮態勢，早宜蘭頭城半個月開賽的屏東恆春中元搶孤（豎孤棚）活動，因東門城外孤棚設施緊鄰古城牆違反文資法，被要求賽事結束後拆遷，最後一場賽事卻因颱風擾局取消；鎮長尤史經說，為不讓選手留下遺憾，將邀民間團體舉辦友誼賽，並向文化部爭取以縮小孤棚量體方式留在原址。

恆春中元搶孤活動是留傳百年的宗教民俗活動，已成為地方年度觀光盛事，原定昨晚登場，但遇到蘇拉颱風過境，鎮公所前天特別向神明擲筊請示，同意提前2小時在晚上7時開賽，但縣府在昨晚8時宣布恆春半島6鄉鎮停班停課，公所也宣布停辦；結果恆春半島昨天午後無雨風不大，也引發公所誤判天候形勢的抨擊聲，公所表示，一切以安全為優先考量。

尤史經說，在地菁英選手將組隊北上挑戰農曆7月底的頭城搶孤外，為不讓備戰許久的選手失望，將廣邀鎮內各社區、寺廟或人民團體來承辦小型競賽，方式可能改為紀念和祈福性質，場地由鎮公所提供，比賽型態和方式由承辦單位決定，再由鎮公所依提報計畫給予補助款項，至於舉辦日期，為避開中元民俗禁忌，將在農曆7月之後。