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影／颱風雨彈+年度大潮... 台南、高雄、屏東、台東 多處馬路成汪洋
颱風「蘇拉」雖未登陸，挾帶環流驚人，再加上正值滿潮，台南、高雄、屏東、台東紛紛出現水淹馬路等災情，影響交通，民眾怨聲載道。
台南市安平區今早部分街道因潮水滿溢水淹馬路，一度交通受阻，還傳出車輛強涉水熄火。無獨有偶，中西區臨安路與民權路沿線水管破裂導致路面積水，員警獲報趕赴現場擺設三角錐，並在現場交管，且通知自來水公司到場了解積水原因。
高雄市旗津區因海水倒灌，已第三天淹水，今天清晨旗津輪渡站前道路，一度水深將近膝蓋，造成不少機車拋錨、公車改道、搭渡輪上班的民眾也塞成一團。不料輪渡站附近天后宮旁的民宅，早上8點左右更竄出火煙，小鎮一整個不安寧。茄萣區金鑾路積水超過腳踝，當地居民苦中作樂說，今天上班特別不一樣，「要捲起褲管，騎車過河」！
屏東縣東港鎮濱海低漥地區，今天上午7點半連續第3天出現海水溢淹水漫道路、住家災情，道路水深最高達40公分，居民怨聲載道，大嘆難道是「次等公民」？鎮長黃禎祥說，這次受影響區域再擴大且較慢消退，雖準備大型抽水機、布設沙包，仍擋不住又急又快的水，需裝設自動水閘門，並在側溝裝舌閥才能徹底解決。
台東地區持續降下間歇大雨，由於雨勢不斷，東海岸公路台東11線興昌、都蘭及加路蘭路段，因沿線低漥區域排水不及，都出現水淹公路情況，最深的達到半個輪胎深，就連著名景點水往上流出現大水往公路灌的現象。另今天凌晨1點多，黃姓漁民開一輛廂型車前往富岡漁港巡視船隻狀況，未料，卻疑手剎車未拉固定，不慎衝進海中，幸黃姓漁民及時逃出，沒有大礙，車輛也已請吊車拖吊上岸。
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