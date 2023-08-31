影／高雄愛河滿溢淹水 攤販罵「政府沒做好排水」

高雄市區今天上午僅些微風雨，但位於前金區河南二路和成功一路口的幸福川以及三民街附近的愛河，因滿潮海水倒灌，導致愛河水溢出周邊道路，三民市場有攤販被迫得在水中做生意，不滿抱怨「雨沒下多大卻淹成這樣，市政府的排水沒做好」。

位於前金區河南二路和成功一路口的幸福川，因滿潮海水倒灌，「幸福滿溢」水淹馬路，汽機車一度涉水而過，有些停車格被「水」占領無法停。

三民區三民菜市場周圍的三民街也因愛河的水溢出，部分區域淹到腳踝，有女攤販抱怨，「昨天根本就沒什麼雨，如果昨天有下大雨，宣洩不及淹成這樣還情有可原，是市府的排水沒做好才這樣」；有民眾質疑是否水閘門忘了開啟才導致淹水。