雄女百年校慶主題曲 歌詞出自五月天阿信曾搭訕的她

高雄女中明年創校100週年，今天發表校慶主題曲「一輩子的朋友」。歌詞出自校友、知名華語流行音樂作詞人黃婷之手，影片中校友雲集，包括國際指揮家陳美安、主播沈春華等人。

黃婷是華語流行樂界重要人物，除了作詞外，更身兼音樂製作企劃（A&R）。創作過不少炙手可熱流行音樂歌詞，與丁噹、劉若英、孫燕姿、品冠等許多藝人合作過。天團五月天主唱阿信更為黃婷的書寫推薦序提到，黃婷是他第1個在BBS上搭訕的女孩，鼓勵黃婷持續創作。

「一輩子的朋友」請來日本作曲人木村充利作曲，他曾製作電影主題曲「那些年」。影片由81級校友謝淑文、台北藝術大學電影創作學系教授負責，謝淑文與導演王康子瑋共同主導，最後敲定了幾個對雄女人重要的回憶，經討論後取得最後共識完成拍攝。

雄女透過新聞稿表示，為了尋找知名主播沈春華，校友團動員許多資源。因為多年前沈春華電話已更改，總製片人、校友謝淑文透過各種管道終於聯繫到沈春華，也非常感謝她願意參與拍攝。

雄女指出，國際知名指揮家陳美安經常回國與高市交合作，但拍攝時間不在台灣，便情義相挺提供了她指揮時的無版權畫面給劇組。

主題曲歌手徵選首輪收到逾百名在校生報名、演員則有將近50人報名。雄女表示，影片中長大後雄女代表，最後從1、2、3類組各選1名代表，敲定了法官、竹科人、醫生等3種職業代表。

影片以雄女上學途中的地景打開序幕，1名高一學生站在校門口，象徵著新的開始和希望。高一學生與同學一起進入校園；在教室裡，和同學開心聊天，也在校園裡奔跑嬉戲。

校方表示，影片後續則透過校友，展示她們在職場上努力工作的場景，她們也回憶起過去在學校的美好時光，不論是上課、考試、打掃等等校園小事，每一個經歷都為雄女人的成長鋪墊了道路，那些歡笑和交流成了永恆的回憶。