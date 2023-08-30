桃源區今天停班課！高雄山區整備防颱 市府團隊上山視察

強烈颱風蘇拉雖然不會登陸台灣，但其外圍環流將帶來不穩定天氣，根據中央氣象局預測，今明高雄山區可能會降起明顯雨勢，高雄市府宣布桃源區今天停班停課，以進行防颱整備，高雄市府團隊今天上山視察，希望將災情降至最低。

高市府祕書長郭添貴，今天上午會同原民會主委阿布斯，市議員范織欽，至茂林區鳳山市農會茂林活動中心訪視洗腎患者，緊接著前往日前有落石坍方的132縣道4K處、萬山避難所視察，希望在颱風過後立即啟動邊坡修復工程，且8K處橋梁座也有出現明顯龜裂，將請工務局及結構技師儘速來做檢測。

范織欽表示，人民安全是市府最優先要考量的，已要求市府盡快處理道路需要修護的部分，而日前反映萬山避難屋設備簡陋，居民擔心的安全問題，目前財團法人賑災基金會已同意挹注5000萬改善，除作為緊急避難使用外，日常亦可有民宿功能，讓部落就近就能擁有安全避難的多元空間。

而民政局因應蘇拉颱風來襲，已預防性撤離包含那瑪夏、桃源、茂林、六龜、甲仙等土石流潛勢區地區洗腎、孕婦等病患共56人，其他潛勢區保全戶共3152人，若水保署發布土石流警戒，將由各公所立即啟動撤離程序。

在道路部分，三工處說明將依據風雨狀況，不排除於8月30日晚上7點後，啟動包含台20線93K到98K+700(勤和至復興)路段、台20線向陽至初來(149K～198K+500)路段道路封閉作業，提醒用路人非必要避免進入山區道路，並請桃源區復興以上部落民眾，如有外出及就醫需求盡早規畫下山。