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颱風蘇拉來襲逢大潮 旗津連兩天海水倒灌路面積水
颱風蘇拉來襲，適逢中元節年度大潮，發布陸上颱風警報，高雄旗津連兩天發生海水倒灌，今天上午大關路市場前再度出現積淹水，警方約管制1個半小時，水深約及腳踝。
颱風蘇拉來襲，加上適逢年度大潮，近幾天沿海低窪區域需注意海水倒灌、局部積淹水。高雄旗津昨天清晨出現路面積水，面積約20平方公尺、深度約5公分，副市長林欽榮前往視察防颱整備工作，指示抽水站及移動式抽水機應隨時待命啟抽，鼓山警分局旗津分駐所協助交通疏導與安全警示。
高雄市政府警察局鼓山分局發布訊息指出，旗津大關路市場前上午再度出現海水倒灌積淹水情形，警方上午6時20分起架設封鎖線管制，水深約及腳踝。直到7時50分水退後撤除，所幸無意外跟災情傳出。
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