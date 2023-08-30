創新防偽油墨印刷 「高雄立」月曆奪紅點設計大獎

去年高雄市政府青年局邀請「手心設計事務所」設計的「高雄立」月曆，拿下德國紅點設計大獎。青年局表示，這是去年設計展中「青春雙展區」第4個國際大獎，將持續透過補助鼓勵青創團隊。

青年局今天透過新聞稿表示，手心設計團隊以防偽油墨做為隱藏資訊，民眾以紫外光手電筒照射，就能看見活潑舞動的人形，藉此凸顯港都無形的價值。

手心設計總監徐志揚表示，受邀至2022台灣設計展出，當時不斷實驗各種可能的表現形式與媒材，最終選擇防偽油墨做為表現介質，設計出「高雄立」（Kaohsiung Pose）月曆，除了傳達品牌精神「看見‧看不見」的價值，更讓觀者透過觀展的過程探索高雄更多面向與可能性。

手心設計團隊指出，「高雄立」以特殊的隱形油墨，印刷各種豐富但肉眼看不見的舞動姿態和在地特色；隨著在展場中民眾以365nm波長的紫外光照射顯影而出。

團隊說明，活潑舞動的人形傳達出高雄的熱情與魅力，也傳達了團隊想要彰顯高雄的美，只要用心跟用對的方式就能看到的概念，讓無形的城市品牌「價值」透過有形的「設計」呈現被大家看見。

青年局長張以理表示，「高雄立」獲紅點設計獎是很好的典範，青年局樂與高雄市在地設計團隊合作，在國家大型展會活動中共同為高雄創作並角逐世界大獎。

青年局去年匯聚青年設計師策劃的青春雙展區已獲得4個國際大獎，包含美國繆思（MUSE）設計大獎的概念設計金獎、概念設計銀獎及室內設計銀獎，還有這次紅點設計大獎。

此外，「2022台灣設計展 青春限動—設計共和展區」現已晉級2023台灣金點設計獎複審。張以理鼓勵高雄青年在此發展志業並勇於追求榮耀，青年局作為年輕人後盾，可透過補助青創事業參展計畫及促進青年創業國際交流補助給予支持。

青年局表示，有設計界奧斯卡之稱的紅點設計獎（Reddot Design Award）已有60多年的歷史，是世界4大設計獎之一，以對設計專業的高度追求與前瞻思維，成為全球設計的風向標，而得獎作品所使用的紅點標誌更廣受國際認可，被視為全球公認的卓越設計標章。

手心設計團隊從2020年起，陸續以「高雄國家體育場指標系統設計」及「國立高雄師範大學指標系統設計」及本次的「高雄立」3度為高雄市拿下紅點設計大獎的殊榮。

手心設計目前也正為故宮南院、高雄市圖書總館、高雄港旅運中心等公、民營機構組織規劃品牌設計與指標系統設計，計畫在全球設立分公司，期待以台灣的設計影響力為世界創造更多美好。