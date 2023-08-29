屏東仍存2萬多棟含「一級致癌物」石綿建材建物 縣府即日起免費清運

屏東縣有2萬餘棟含石綿瓦、石綿浪板建材的建築物，這些早年興建的建築物於近年已進入汰除高峰期，為降低含石綿建材廢棄物危害人體健康，屏東縣府推出免費清理補助，有需要的民眾可檢附相關資料向環保局提出申請，由清潔人員協助清運，切勿隨意棄置，造成環境汙染。

石綿是防火、絕緣、耐高溫、耐酸鹼、耐腐蝕的建材，1970至1980年代含石綿建材被廣泛使用，隨著醫學科技進步，石綿纖維陸續被證實對人體肺部及其他器官會造成危害，國際癌症研究署已將石綿列為一級致癌物，而台灣自2006年後幾乎完全不使用含石綿建築材料，縣民當前生活周遭僅存早期使用的含石綿建材。

環保局表示，為避免民眾難以負擔石綿廢棄物清理所需的高昂費用，造成石綿建材廢棄物任意棄置，導致石綿纖維散佈於環境中增生健康風險，即日起協助縣民免費清理石綿建材廢棄物，有需要的民眾可檢具申請表、土地或建物登記謄本、房屋稅繳款書或水費單、外觀照片及等資料提出申請。