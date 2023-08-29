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左營舊城西門再現AR APP遊遺址 探索二戰震洋神社密史

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
「左營舊城西門再現」VR APP即日起上線。圖／高雄市文化局提供
「左營舊城西門再現」VR APP即日起上線。圖／高雄市文化局提供

文化部與高雄市府推動「見城計畫」，文化局今天宣布「左營舊城西門再現」APP上線，運用擴增實境AR技術，讓已經消逝的西門再現歷史風貌，從清代西門城門、城牆，到見證台灣曾有震洋特攻隊駐紮的震洋神社神龕原樣，都栩栩如生的呈現大家眼前。

高雄市文化局長王文翠表示，作為台灣現今保存最完整古城牆的左營舊城，東門、北門與南門都保存有完整城門，唯有西門消逝在歷史的洪流中。透過見城計畫的執行，文化局開闢西門遺址公園，讓原有的西門殘跡及城牆殘段顯露出來，此次更是希望落實「再現」歷史場景，讓西門成為最佳實踐歷史教育的景點。

王文翠說，左營舊城的西門及周邊城牆在日治時期因為年久失修，及日本海軍建設震洋特攻隊營舍而拆除消逝，並在二戰後成為左營眾多眷村中的西自助新村所在地。早年經文史專家套繪日治時期地籍圖，已確認西門在西自助新村中的約略方位，在2014年眷村拆遷時由文化局發掘出西門城門及周邊城牆的地下遺構，後續公告為國定古蹟鳳山縣舊城的一部分，可以說西門是左營舊城失落的重要一塊拼圖。

文化局藉由西門遺址公園的開闢，讓這段歷史保留下來。在這座公園中可以看到200年來左營歷史的痕跡，包括清代西門城門遺構及西門城牆殘段，日治時期震洋特攻隊於城牆上設立的震洋神社基座及多座防空洞，以及眷村時期留下的菩提樹、榕樹、芒果樹與龍眼樹。

「左營舊城西門再現」APP的開發，讓民眾可以用AR的方式看到清代西門城門與城牆，以及震洋神社神龕的原樣。園區內有三個定位點，分別位於西門與西門城牆前的解說牌以及震洋神社基座。民眾於開啟手機內的APP後，運用照相功能掃描定位點的外框，即可看到完整的西門城門與城牆，以及震洋神社神龕。

見證台灣曾有震洋特攻隊駐紮的震洋神社神龕原樣。圖／高雄市文化局提供
見證台灣曾有震洋特攻隊駐紮的震洋神社神龕原樣。圖／高雄市文化局提供
藉由左營舊城西門遺址公園的開闢，可以看到200年來左營歷史的痕跡被保留下來。圖／高雄市文化局提供
藉由左營舊城西門遺址公園的開闢，可以看到200年來左營歷史的痕跡被保留下來。圖／高雄市文化局提供

文化局 眷村 日治時期

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