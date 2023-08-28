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澎湖縣議長改選33歲陳毓仁勝出 成為全台最年輕議長

聯合報／ 記者徐如宜王昭月／澎湖即時報導
國民黨澎湖縣議會改選議長，國民黨籍新生代議員陳毓仁當選。圖／陳毓仁提供
國民黨澎湖縣議會改選議長，國民黨籍新生代議員陳毓仁當選。圖／陳毓仁提供

澎湖縣6連霸議長劉陳昭玲因案日前請辭議長職務，澎湖縣議會今天重新改選，由國民黨新科議員陳毓仁以9票勝出，成為澎湖及全台自治史上最年輕的議長，陳毓仁表示，希望在政壇先輩支持下扮好角色。

澎湖縣議會今早在副議長藍凱元主持下，重新改選議長，19名縣議員均是當然候選人，但僅18人出席。投票結果，第一輪國民黨籍陳毓仁拿到9票，副議長藍凱元7票，民進黨議員蘇育德及呂黃春金各1票，由於首輪最高票者未過半數，進行第二輪投選，但票數與第一輪一樣，依法以最高票勝出。

澎湖去年五合一選舉，陳毓仁首度參選即當選，今天又當選議長，成為澎湖自治史上最年輕的議長，也是全台最年輕的議長，他表示，自己剛走馬上任，仍需靠政壇前輩支持指導，「一步一步來」。

現年33歲的陳毓仁就讀國立澎湖科技大學觀光休閒系，目前是澎湖縣棒球協會理事，去年選舉，首度自澎湖縣前副議長陳雙全之子，去年選舉他首度自父親手中接棒參選，初試啼聲即高票當選，這次國民黨籍議長劉陳昭玲因涉案請辭，他又接下議長職務。

國民黨澎湖縣議會改選議長，國民黨籍新生代議員陳毓仁當選。圖／陳毓仁提供
國民黨澎湖縣議會改選議長，國民黨籍新生代議員陳毓仁當選。圖／陳毓仁提供

澎湖縣 國民黨

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