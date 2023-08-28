高雄女校長登山隊 肉腳也能登百岳

高雄市15名女校長組成「高雄市女校長登山隊」，強調接近大自然眺望美麗山景是信念，攻頂不是唯一目標，3年來相互激勵，至今成功攀登14座小大百岳，一起站在最高點看見台灣美麗；校長們直言，這驗證「肉腳」經過訓練也能上百岳，鼓勵更多人加入登山行列。

「女校長登山隊」最早僅有華山國小王惠玲、樂群國小許瓊文與大同國小陳詠禎3名女校長，現已有15名女校長加入，最長58歲、最年輕48歲，成員們都認同，「沒有走過台灣土地、登過台灣高山，無法體驗台灣之美。」

王惠玲說，每次爬山都有成員累到喊「想放棄」，甚至走不到一半就叨唸「不該來」，呼喊「想下山」，但攻上山頂後又被眼前美景折服，覺得「不虛此行」，又開始討論下次行程。

許瓊文說，猶記攀登玉山前峰魔鬼般的石瀑登山步道，看不到盡頭的階梯步道、踩不完的箭竹草坡，考驗著體能極限與意志力，但登頂展望連綿不斷山脈、腳下翻滾奔騰雲海，瞬間忘記路程挑戰與艱辛。

砂崙國小校長簡靜慧表示，成員體耐力不一，最初以大眾化健行路線為基礎，強化體能並適應高山心肺耐力，累積步道健行與小百岳經驗後，建立自信心與默契，再逐漸向入門百岳邁進，3年來陸續攻上大小百岳14座，並將登山經驗融入學校課程，培養孩子面對困難不放棄的毅力與態度。