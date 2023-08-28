聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄女校長登山隊 肉腳也能登百岳

聯合報／ 記者徐如宜／高雄報導
「高雄市女校長登山隊」已成功登上14座大小百岳，攻頂不是唯一目標，接近大自然眺望美麗山景才是信念。圖／高雄市教育局提供
「高雄市女校長登山隊」已成功登上14座大小百岳，攻頂不是唯一目標，接近大自然眺望美麗山景才是信念。圖／高雄市教育局提供

高雄市15名女校長組成「高雄市女校長登山隊」，強調接近大自然眺望美麗山景是信念，攻頂不是唯一目標，3年來相互激勵，至今成功攀登14座小大百岳，一起站在最高點看見台灣美麗；校長們直言，這驗證「肉腳」經過訓練也能上百岳，鼓勵更多人加入登山行列。

「女校長登山隊」最早僅有華山國小王惠玲、樂群國小許瓊文與大同國小陳詠禎3名女校長，現已有15名女校長加入，最長58歲、最年輕48歲，成員們都認同，「沒有走過台灣土地、登過台灣高山，無法體驗台灣之美。」

王惠玲說，每次爬山都有成員累到喊「想放棄」，甚至走不到一半就叨唸「不該來」，呼喊「想下山」，但攻上山頂後又被眼前美景折服，覺得「不虛此行」，又開始討論下次行程。

許瓊文說，猶記攀登玉山前峰魔鬼般的石瀑登山步道，看不到盡頭的階梯步道、踩不完的箭竹草坡，考驗著體能極限與意志力，但登頂展望連綿不斷山脈、腳下翻滾奔騰雲海，瞬間忘記路程挑戰與艱辛。

砂崙國小校長簡靜慧表示，成員體耐力不一，最初以大眾化健行路線為基礎，強化體能並適應高山心肺耐力，累積步道健行與小百岳經驗後，建立自信心與默契，再逐漸向入門百岳邁進，3年來陸續攻上大小百岳14座，並將登山經驗融入學校課程，培養孩子面對困難不放棄的毅力與態度。

高雄市 看見台灣 登山步道

延伸閱讀

旗津海水浴場油球污染 禁入清潔已撿拾12公斤

高雄街頭驚見「靈堂」？參選總會長私設大型牌樓 擋交通號誌掀網怒

高雄又一家「時代的眼淚」店關門 內行人揭2樓有猛的

高雄女校長登山隊 3年覽盡美景驗證「肉腳」也能上百岳

相關新聞

旗津海水浴場 不明油汙黏遊客

旗津海水浴場前天下午出現不明油汙，戲水遊客手腳、臉面沾黏油汙沙子，罵聲連連，市議員陳麗娜質疑海水浴場有油汙為何開放？並斥...

高雄女校長登山隊 肉腳也能登百岳

高雄市15名女校長組成「高雄市女校長登山隊」，強調接近大自然眺望美麗山景是信念，攻頂不是唯一目標，3年來相互激勵，至今成...

東片社區時間銀行 存「寶時券」換工

屏東縣內埔鄉東片社區志工2年前籌組「時間銀行」，發行虛擬時間貨幣「寶時券」，會員們將服務時數存起來，換取所需服務，發展多...

玩具、家電獲新生…維修職人巡迴檢修 高雄開跑

高雄市環保局推動「維修代替丟棄」，從垃圾源頭減量，資源再利用，「維修職人巡迴車」昨天開跑，深入各區、校園、社區活動中心及...

屏東夏日狂歡祭1個半月湧150萬人次 今閉幕因雨取消

為期一個半月屏東夏日狂歡祭今天畫下句點，活動開幕至今逾150萬人次入園，今下午因強烈雨勢不斷，讓原本加碼規畫風神寶寶兒童...

強颱蘇拉逼近台灣！周春米臉書籲防颱 人在歐洲考察將提前返台

強颱蘇拉來襲，中央氣象局預估周三（30日）到周四（31日）離台灣最近，最快明晚發布海警、周二（29日）發布陸警，颱風穿過...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦