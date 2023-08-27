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中元普渡鬼月祈福 全台最大紙糊大士爺再現解厄

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
財團法人小港龍湖廟董事長李文洲邀請大家參加一年一度的龍湖廟中元普度盛事。圖／龍湖廟提供
財團法人小港龍湖廟董事長李文洲邀請大家參加一年一度的龍湖廟中元普度盛事。圖／龍湖廟提供

今年是癸卯年，逢60年一次的黑兔年，有228年歷史的高雄市小港龍湖廟為全台最早專祀大士爺（普渡公）的廟宇，廟方今年依循百年中元節古禮將於8月29、30日（農曆7/14、15）舉辦2天的迎大士爺（繞境）、放水燈、豎燈篙、普度公筵、打水狀、化大士爺等傳統科儀，比基隆的鷄籠中元祭僅有水燈科儀更有看頭，其中全台最高座像5.2 公尺、最大尊紙糊大士爺將再度現身為鬼月消災解厄並祈福，與信眾見證這場「港仔墘」百年普度盛事，更是祭典的一大亮點。廟方今天在迎大士爺科儀前呼籲大家重視這項傳統民俗文化資產，希望民眾多多參與這場一年一度的龍湖廟中元普度盛事。

財團法人小港龍湖廟董事長李文洲表示，根據學者考證，早在乾隆60年在現在高雄市小港區「港仔墘」地區就已有大士爺廟，年年舉辦的中元祭有三層意義，本質上是孝親禮俗的傳承，其次是華人對於鬼神的觀念，第三是七月悼亡的哲學，這項傳統中元祭極具地方特色，兼具傳統民俗與藝術價值，其中年年打造超過5米2高的全台最大尊坐姿紙糊大士爺，更具中元祭典特色，成為活動一大亮點。活動當夜是活動最高潮，將會把22.4萬金紙製成的串金全數懸掛在大士爺金尊上後，連同紙糊大士爺金尊一併進行大化（燒化）送回天庭，隔天上午再進行安座科儀，將大士爺請回廟內神龕。

有228年歷史的高雄市小港龍湖廟今年打造全台最高座像5.2 公尺、最大尊紙糊大士爺現身，為鬼月消災解厄並祈福。圖／龍湖廟提供
有228年歷史的高雄市小港龍湖廟今年打造全台最高座像5.2 公尺、最大尊紙糊大士爺現身，為鬼月消災解厄並祈福。圖／龍湖廟提供

中元祭 普度

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