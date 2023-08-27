中元普渡鬼月祈福 全台最大紙糊大士爺再現解厄

今年是癸卯年，逢60年一次的黑兔年，有228年歷史的高雄市小港龍湖廟為全台最早專祀大士爺（普渡公）的廟宇，廟方今年依循百年中元節古禮將於8月29、30日（農曆7/14、15）舉辦2天的迎大士爺（繞境）、放水燈、豎燈篙、普度公筵、打水狀、化大士爺等傳統科儀，比基隆的鷄籠中元祭僅有水燈科儀更有看頭，其中全台最高座像5.2 公尺、最大尊紙糊大士爺將再度現身為鬼月消災解厄並祈福，與信眾見證這場「港仔墘」百年普度盛事，更是祭典的一大亮點。廟方今天在迎大士爺科儀前呼籲大家重視這項傳統民俗文化資產，希望民眾多多參與這場一年一度的龍湖廟中元普度盛事。

財團法人小港龍湖廟董事長李文洲表示，根據學者考證，早在乾隆60年在現在高雄市小港區「港仔墘」地區就已有大士爺廟，年年舉辦的中元祭有三層意義，本質上是孝親禮俗的傳承，其次是華人對於鬼神的觀念，第三是七月悼亡的哲學，這項傳統中元祭極具地方特色，兼具傳統民俗與藝術價值，其中年年打造超過5米2高的全台最大尊坐姿紙糊大士爺，更具中元祭典特色，成為活動一大亮點。活動當夜是活動最高潮，將會把22.4萬金紙製成的串金全數懸掛在大士爺金尊上後，連同紙糊大士爺金尊一併進行大化（燒化）送回天庭，隔天上午再進行安座科儀，將大士爺請回廟內神龕。 有228年歷史的高雄市小港龍湖廟今年打造全台最高座像5.2 公尺、最大尊紙糊大士爺現身，為鬼月消災解厄並祈福。圖／龍湖廟提供