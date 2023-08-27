白喬茵批鼓山魚市場掀空戰 趙天麟酸白視野狹隘

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
素有最美魚市場稱譽的高雄鼓山魚市場，因營運欠佳遭國民黨議員白喬茵批評，結果宣稱爭取經費改造的立委趙天麟批白，視野狹隘。圖／翻攝自趙天麟臉書
素有最美魚市場稱譽的高雄鼓山魚市場，因營運欠佳遭國民黨議員白喬茵批評，結果宣稱爭取經費改造的立委趙天麟批白，視野狹隘。圖／翻攝自趙天麟臉書

國民黨高雄市議員白喬茵在臉書批鼓山魚市場沒有人潮，美有什麼用？意外引發空戰，立委趙天麟先於臉書批白，為政治鬥爭拿高雄深具光榮感且受國際肯定的建設予以打擊，凸顯視野的狹隘與問政能力的不足。建築師趙建銘亦在臉書標註「忘記自己的身世，城市還有未來嗎」，做為貼文的開頭語，批判意在言表。

高市議員白喬茵在個人臉書批評鼓山魚市場砸了1億多改造，但人潮稀落，看不見效益，文中更指「美有什麼用，蚊子懂你的建築品味嗎」？結果立委趙天麟跳出來反擊。

趙天麟表示，鼓山魚市場原本閒置作停車使用，經他與市府合作爭取到經費，由知名建築師設計為國內外得獎無數的亞太最美魚市場。現由市府跟民間店家研商更完善的展售內容與模式，完全不減損其帶來最美海岸港口的改變。「國民黨議員為政治鬥爭，拿高雄深具光榮感且受國際肯定的建設予以打擊，除了遺憾，更凸顯視野的狹隘與問政能力的不足」。

建築師趙建銘也在臉書發文說明鼓山魚市場改造淵源，指此魚市場在日治時期曾是高雄漁業重鎮，1970年漁業重鎮轉至前鎮漁港才沒落，再利用之前做為停車場，有如廢墟，但魚市場老建築活化後，串連鹽埕、亞灣高流、棧二庫及蓬萊碼頭形成高雄水岸旅遊帶。基地旁當年的濱線鐵道由背面轉為水岸第一線，串接至棧二庫及蓬萊碼頭，重現歷史的產業經濟動線。

趙表示，改造後的鼓山魚市場獲刊於著名全球建築網站Archidaily ，並獲英國倫敦設計獎鉑金首獎，也收入日本「Good Design 」，這些國外媒體及獎項肯定的是我們對自己城市身世的重視並視為產業再生改造的典範。縱使民間營運定位尚需討論調整，事務所很高興代表高雄隊獲得世界獎項肯定，在世界舞台看到台灣與高雄「我們感到無比驕傲」。

針對趙天麟的批評，白喬茵再於臉書反嗆，人家在討論砸下1.6億後的市場定位和觀光商業成效，結果你在跟我澄清建築物有夠美。然後除了「抹黑」，你還認得什麼字嗎？白表示，就是因為有感情、有良知，才心疼高雄市的錢被你們不斷亂花，不然誰想當一個整天被你們民進黨輪流「幹譙」的議員？

建築 趙天麟 議員

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