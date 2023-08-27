屏東最後鏢魚手 傳統絕技將成絕響

台灣南部和東部海域進入旗魚洄游季，台灣捕旗魚傳統的鏢刺法因風險高且漁獲不如其他漁法，漸走入歷史；恆春後壁湖漁港60歲江榮龍是屏東僅存、被喻為「海上獵人」的鏢魚手，但後繼無人；文史工作者說，鏢刺法難度高堪稱藝術，看珍貴海洋文化流失讓人感傷。

江榮龍的9旬父親江新潭從小到台東新港學捕魚和鏢魚，學成後回恆春工作，江榮龍國中開始跟父親學鏢魚，30歲後技術純熟時曾鏢到466公斤白皮立翅旗魚，不少老漁民至今津津樂道。

江榮龍說，鏢刺法是日治時期傳統漁法，僅靠雙眼與手持三叉鏢槍，獵捕大型掠食性迴游魚類的旗魚，鏢魚手需頂著風浪在鏢台上站穩，與海浪、旗魚搏鬥，不僅是人與魚的對決，也需團隊合作，但近年已被其他高效率且安全漁法取代。

他說，鏢魚手要有體力、肌耐力和膽識，秋冬外海風浪大，追魚顛簸不在話下，站在1公尺正方、斜坡鏢魚台，僅靠腳下寬約10公分布繫綁，身體須隨浪頭擺動，還得緊握重約20公斤魚叉槍，緊盯前方浪中快速游動的魚蹤，在背鰭浮出水面短暫關鍵時刻，以手勢傳達船長航向，抓準時機下鏢。

江榮龍感嘆，鏢魚手收入不穩又具危險性，年輕一代沒人要學，難以傳承，憂心不久將成「絕技」。

文史工作者念吉成說，應支持鏢刺法對海洋環境的永續價值；致力保存台灣海洋漁業文化的「第一哩路基金會」創會會長許宗賢說，花蓮和台東仍有數艘鏢魚船，也面臨鏢魚後繼無人窘境，絕技即將消失、令人感傷。