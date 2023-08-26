屏東檸檬全台產量占7成 疫後首度到台中辦市集展售
疫後拚經濟，屏東縣政府疫後首度到台中舉辦屏東檸檬市集展售，今、明兩天在台中草悟道登場，民眾不用到屏東，就能買到優質農產品，還有打卡禮與遊戲，好吃又好玩。
屏東縣農業處長鄭永裕表示，屏東縣為全台檸檬最大產區，種植面積約1784公頃，占全台總種植面積7成，檸檬獨具酸度及濃郁香氣，榨汁喝出原始香味，富含維生素C，用途多元。
「Honey!屏東檸好萌」屏東農特產品牌市集展售今、明兩天在台中草悟道登場，共有22個攤位，除販售檸檬、菊花茶、木瓜等農產品。另也邀請屏東縣榮獲「2023年全國國產蜂蜜品質評鑑」龍眼得獎者到場展售，分別為特等獎陳家蜂蜜、頭獎東園蜂蜜、群心蜂蜜、珍の蜂蜜屋，都是廣受國人喜愛的蜂蜜種類。
另外，市集除了銷售屏東季節性生鮮蔬果之外，並有鮮果試吃，還加碼舉辦打卡禮、集點滿額贈、戳戳樂互動遊戲，好吃又好玩。
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