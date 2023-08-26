「海上獵人」鏢旗魚博浪也博命 屏東最後鏢魚手感傷後繼無人

台灣南部和東部海域進入旗魚洄游季，漁民蓄勢待發。台灣捕旗魚有流刺網、延繩釣、定置網及鏢刺4種漁法，其中古早傳統的鏢刺法因風險高且漁獲不如其他漁法，漸走入歷史；恆春後壁湖漁港60歲江榮龍是屏東僅存被喻為「海上獵人」的鏢魚手，卻有後繼無人即將失傳的感傷，為他記錄的文史工作者說，鏢刺法難度高堪稱藝術，但該支持的是對海洋環境的永續價值，現在卻看著珍貴的海洋漁業文化在眼前點滴流失。

江榮龍的91歲父親江新潭，15歲隨舅舅到台東新港學捕魚和鏢魚，從見習的副鏢手當起，20歲鏢得10尾大旗魚後升任正鏢手和船長，之後帶回船首有鏢魚台的漁船回恆春老家；兒子江榮龍國中時跟著父親學，30歲後技術更純熟，最高紀錄曾鏢到466公斤白皮立翅旗魚，近年漁獲量不如過往且年紀漸長，也期待傳承鏢旗魚技法。

江榮龍說，每天秋冬旗魚洄游經過，是屏東和台東漁民的重要漁穫，鏢刺法是從日治時期就進的傳統漁法，僅靠靠雙眼與手持三叉鏢槍，獵捕大型掠食性迴游魚類的旗魚，旗魚游速快又兇猛，需頂著風浪在鏢台上站穩，與海浪、旗魚搏鬥的驚險場景，是場人與大魚的對決，需靠團隊合作，但漸被其他高效率且安全的漁法取代。

他說，鏢魚手要有體力、肌耐力和膽識，秋冬外海風浪大，追魚時顛簸不在話下，站在1公尺正方、斜坡的鏢魚檯，僅靠腳下寬約10公分的布繫綁，身體須隨浪頭擺動，還得緊握重感約20公斤的魚叉槍，緊盯前方浪中快速游動的魚蹤，背鰭浮出水面的短暫時間是關鍵，在魚現身時，要清楚用手勢傳達給船長航向，抓準時機下鏢。

「可惜就要在我們這一代消失了！」他說，鏢魚手養成約5年，學看流水、站穩鏢台、手勢，現在多使用流刺網、延繩釣、定置魚網等大量捕捉方式，海洋資源日漸枯竭，鏢獲的旗魚因運動量大、肉質佳，價格較其他漁法高，但收入不穩定又具危險性，年輕一代沒人要學，對這項傳統漁獵法留存雪上加霜，感嘆不久將成「絕技」。