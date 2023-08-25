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配合亞灣2.0第一案 高捷Y15站開發案啟動招商

聯合報／ 記者王勇超王昭月／高雄即時報導
「高雄捷運Y15站開發案」今赴台北辦招商說明會，共吸引的30家廠商與會。記者王昭月／翻攝
「高雄捷運Y15站開發案」今赴台北辦招商說明會，共吸引的30家廠商與會。記者王昭月／翻攝

配合亞灣2.0計畫推行，「高雄捷運Y15站開發案」也啟動招商，高雄市副市長林欽榮今午在台北向30家與會廠商招手，指Y15站開發基地位在亞灣智慧創新園核心，是捷運黃線及輕軌車站交匯樞紐，開發後預計至少引資115億，可創造800個就業機會，且此案土地所有人分配比例高達30%，極具市場誘因。

今天在台北舉辦的「高雄捷運Y15站開發案」招商說明會，共吸引的30家廠商與會，高市捷運局指此案是配合亞灣2.0國家級政策推出的第一個捷運聯合開發案，具指標意義。

副市長林欽榮說，高雄捷運Y15站開發案於8月14日正式公告徵求投資人，開發基地位在亞灣智慧創新園核心，是捷運黃線及輕軌車站交匯樞紐，且緊鄰高雄港旅運中心，居國門區位，到機場交通便捷，堪稱具陸海空交通優勢。此外，配合亞灣2.0計畫相關投資獎勵，其中土地所有人分配比例達30%，在市場上應極具誘因，適合金融與科技業評估設置企業總部與研發中心。

捷運局表示，Y15站開發用地面積3433坪，都市計畫使用分區為特定經貿核心專用區(二)土地，建蔽率60%；容積率630%，為鼓勵企業總部進駐，開發案申請人需先依據「高雄市政府獎勵企業總部進駐亞洲新灣區作業要點」取得企業總部進駐亞灣審議會審認合格函。

另依都市計畫土管規定，引入相關策略性產業者，會直接給予20%容積獎勵，全數由投資人取得，同時參考近期聯開及公辦都更案例，放寬申請條件資格規定，以讓更多投資人參與本開發案。

捷運局長吳義隆說，Y15站開發基地緊鄰高雄港旅運中心，具有雙捷運出入口優勢，可快速連接高鐵左營站、台鐵高雄車站及高雄國際機場，適宜規畫企業營運總部、商辦、商場，預估將引進民間投資超過115億元，創造至少800個就業機會。

「高雄捷運Y15站開發案」今赴台北辦招商說明會，共吸引的30家廠商與會。記者王昭月／翻攝
「高雄捷運Y15站開發案」今赴台北辦招商說明會，共吸引的30家廠商與會。記者王昭月／翻攝

捷運 投資人 林欽榮 高雄市

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