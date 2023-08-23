狼與彼得互動音樂會 衛武營登場

古典樂除了欣賞，還能「玩樂」？近年非常流行的「互動式音樂會」深受大家喜愛，兒童主題加入戲劇元素結合高互動性，更受小朋友歡迎，由TASO台灣藝術家交響樂團、聯合數位文創主辦的「狼與彼得－TASO互動式親子音樂會」，本月25日高雄演出，歡迎家長把握最後機會搶票。

「狼與彼得－TASO互動式親子音樂會」改編自兒童名作「彼得與狼」，上半場保留經典劇情，大野狼下山攻擊小動物，勇敢的彼得無所畏懼與動物朋友們一起把大野狼捉住；下半場結局大改編讓大小朋友驚喜不斷。

「狼與彼得」互動式音樂會延續原著經典，運用多種樂器呈現動物們聲音，這也是這場表演最有趣的地方，觀眾除仔細聆聽樂器特色，孩子們更能藉此感受音樂的奧妙與美好。

●「狼與彼得－TASO互動式親子音樂會」巡迴演出，8月25日晚7點30分在高雄衛武營國家音樂廳、9月23日北市府親子劇場演出，購票請上udn售票網。