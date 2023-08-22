退役軍人金門傳愛路跑 縣府準備「炸彈麵包」補給

一群愛好跑步的黃埔軍校退役軍人及愛國的跑者，今天在金門展開傳愛路跑，金門縣政府觀光處為配合年度老兵召集令活動，特別在縣府大門設置別出心裁的補給站，利用砲彈模型與上百顆的炸彈麵包，以呈現當年823砲戰的戰爭情境，讓不少老兵看了超懷念，直說以前最愛「吃這款」。

這群跑者在今天下午4點經過縣府大門，縣府也準備特別的迎賓活動，由縣府參議陳祥麟主持，並在縣府門口擺上超過百顆的炸彈麵包，給跑者們補充元氣，有跑者看到，直說感覺像回到從前當兵的時刻，當時最愛跟「小蜜蜂」攤商購買炸彈麵包，感覺吃一顆可以頂一餐飯，算是他最愛吃的麵包之一。

本身很喜愛跑馬拉松的陳祥麟表示，這群跑者中有許多好手，其中有66歲馬拉松好手鍾運華，他今年4月前往美國紐約皇后區參加馬拉松賽，克服當地極端氣候，忍受水泡等不適，歷經10天賽事擊敗他國選手，跑了近900公里，勇奪世界第一。還有國內首位獲得國際超級馬拉松國際認證選手資格，有「超馬上校」之稱的鄒雙喜上校。

這項首度在金門地區舉辦的環金傳愛路跑活動，自擎天廳為起跑點，沿路經由鑑潭、料羅兩棲營、山外金湖鎮公所、榮服處、太武公墓、太武山、金門守備隊、金沙金寧鎮公所、和平園區後，再由金門大橋跨海跑到小金門，行程共計65公里，雖然是軍友自發性的活動，但吸引不少跑友參加。