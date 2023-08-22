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殘油阻鑽孔進度 天使輪下午開始抽油

中央社／ 高雄22日電

「天使輪」7月21日在高雄港外海沉沒，導致貨櫃漂流及油污滲漏，高雄港表示，因殘油浮於機艙內部上方，經多次鑽孔，今天下午2時許開始機艙抽油，預計明天起第2階段重油抽除。

台灣港務公司高雄分公司表示，因海水滲入機艙，殘油皆浮於機艙內部上方，海事工程公司今天經多次鑽孔，在下午2時13分找到最適合抽油孔位，開始抽除機艙污油。

高雄港指出，將加派工作船舶及潛水員，安排工班同步抽除多個重油櫃油污。另外，潛水人員持續在水下巡視船體，一發現有滲油點會立即封堵，避免油污擴散。

港務公司應變中心依每日定時回報管控及無人機監看機制，掌握抽油作業進度；也持續動員工作船、除污船與除污資材戒護，防範抽油過程可能造成的油污染，保護海洋生態。

針對海面油污監控部分，高雄港表示，公路總局、海事工程公司今天派遣無人機巡視，發現沉船附近海面有小範圍些微薄油膜，港務公司上午調派明亮2號、中正7號、萬事通2號及穩通1號攜帶吸油棉索及油分散劑等除污資材，到沉船處清除薄油花，另派遣榮發6號搜尋可能漏油點並加固封堵。

高雄港 潛水員

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天使輪除油鑽孔安裝 預計22日抽完機艙汙油水

天使輪船艙今下午鑽孔抽油 沉船海面周邊無明顯油汙

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